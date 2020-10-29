شؤون فلسطينية

الصحة بغزة تتحدث عن أسباب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس (كورونا)

الصحة بغزة تتحدث عن أسباب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، عدة أسباب تقف وراء الارتفاع بعدد إصابات فيروس كورونا اليوم.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، "أشرف القدرة" "إن هذا الرقم يشكل خطراً كبيرًا على المجتمع وضغطاً كبيرًا على المنظومة الصحية في ظل الخشية من ارتفاع عدد الإصابات إذا لم يتم الالتزام من قبل المواطنين" وفق (الرأي الحكومية).

وتابع "توجد حدة في منحني التفشي في قطاع غزة، رغم الجهد الكبير من أجل الحد من الإصابات إلا أن التراخي من قبل المواطنين أنتج هذا الارتفاع". 

وأشار القدرة، إلى أن عدم الالتزام من قِبل المخالطين كان له السبب الأبرز في إرتفاع منحنى الإصابات حيث أن أكثر من 75 % من الإصابات تكون لعدم التزام المخالطين بالتعليمات، وكلما كان هناك التزام من المواطنين سيكون هناك انخفاض في عدد الإصابات.

وأكد أنه لا يمكن على الإطلاق استمرار اغلاق الحياة أمام المواطنين والعنوان الأبرز في هذه المواجهة هو وعي المواطن والتزامه من أجل فتح المزيد من القطاعات التي يحتاج هالمواطن. 

ونوه القدرة لضرورة وجود متابعة حثيثة من قبل الأسرة من أجل حماية الأبناء والأسرة ككل، لنمر بهذه المرحلة الحساسة دون اغلاق القطاع.

وأضاف محذرا: "قطاع غزة لا يحتمل تشديد الإجراءات ونحن في مرحلة مهمة جداً بعد فتح المدارس والمؤسسات ونتمنى أن لا نضطر إلى الإغلاقات مرة أخرى".

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