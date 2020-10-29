عربي

الحريري يستنكر هجوم فرنسا: الإرهاب لا دين له

الحريري يستنكر هجوم فرنسا: الإرهاب لا دين له
رام الله - دنيا الوطن
دان الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة في لبنان، سعد الحريري، اليوم الخميس، الهجوم الإرهابي في مدينة نيس الفرنسية، الذي أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين، معتبرا أن "الإرهاب لا دين له".

وقال في تغريدة عبر "تويتر": "أشد الإدانة والاستنكار للهجوم الإجرامي الشنيع على كنيسة نوتردام في مدينة نيس الفرنسية. الإرهاب لا دين له، وجميع المسلمين مدعوون لنبذ هذا العمل المجرم الذي لا يمت للإسلام ولا لنبي المحبة في ذكرى مولده الكريم بأي صلة دينية وأخلاقية وإنسانية" وفق (روسيا اليوم).

وقتل 3 أشخاص وجرح آخرون، بهجوم بسكين بالقرب من كنيسة نوتردام في مدينة نيس الفرنسية، وتحدث مصدر بالشرطة الفرنسية عن قطع رأس امرأة خلال الهجوم.

وقال كريستيان إستروسي، عمدة مدينة نيس، على تويتر إنه يعتقد بأن الهجوم بالقرب من الكنيسة في نيس كان "هجوما إرهابيا".

وأكد إستروسي أن منفذ العملية قال "الله أكبر" وقت تنفيذ الهجوم وقد تم إلقاء القبض عليه.

أخبار ذات صلة

مجلس التعاون الخليجي يصدر بيانا بشأن استمرار قصف &#34;أنصار الله&#34; على السعودية

مجلس التعاون الخليجي يصدر بيانا بشأن استمرار قصف "أنصار الله" على السعودية

القبض على سعودي اعتدى بآلة حادة على حارس أمن بالقنصلية الفرنسية في جدة

القبض على سعودي اعتدى بآلة حادة على حارس أمن بالقنصلية الفرنسية في جدة

لبنان وإسرائيل يعقدان الجولة الثالثة من مفاوضات ترسيم الحدود

لبنان وإسرائيل يعقدان الجولة الثالثة من مفاوضات ترسيم الحدود

ضبط 250 كيلوغراما من الكوكايين في ميناء عدن باليمن

ضبط 250 كيلوغراما من الكوكايين في ميناء عدن باليمن

أمريكا تُحذر من هجمات محتملة بصواريخ وطائرات مسيرة على السعودية

أمريكا تُحذر من هجمات محتملة بصواريخ وطائرات مسيرة على السعودية

بري: ليس وارداً بأن تفضي مفاوضات الترسيم للتطبيع.. والحكومة سترى النور قريباً

بري: ليس وارداً بأن تفضي مفاوضات الترسيم للتطبيع.. والحكومة سترى النور قريباً

الصحة الأردنية: تسجيل 32 وفاة و3087 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة الأردنية: تسجيل 32 وفاة و3087 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

(كورونا) في تونس.. &#34;الوضع خطير جدا&#34; وتوقعات بتشديد القيود

(كورونا) في تونس.. "الوضع خطير جدا" وتوقعات بتشديد القيود

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

غزة: النيابة العامة تحقق في (427) قضية وتوقف (77) متهمًا

غزة: النيابة العامة تحقق في (427) قضية وتوقف (77) متهمًا

النضال الشعبي تدعو لإعادة فتح ملف مجزرة كفر قاسم

النضال الشعبي تدعو لإعادة فتح ملف مجزرة كفر قاسم

خطيب الأقصى يدعو ليوم غضب غدا الجمعة نصرة للنبي محمد

خطيب الأقصى يدعو ليوم غضب غدا الجمعة نصرة للنبي محمد

الجُرن المسروق...فلسطين تطالب اليونكسو بالضغط على سلطات الإحتلال إعادته إلى موقعه

الجُرن المسروق...فلسطين تطالب اليونكسو بالضغط على سلطات الإحتلال إعادته إلى موقعه

وزارة الاقتصاد تجتمع بأصحاب شركات مستوردي فرش الغاز

وزارة الاقتصاد تجتمع بأصحاب شركات مستوردي فرش الغاز

الديمقراطية: سيقف قادة الاحتلال خلف قضبان العدالة الدولية

الديمقراطية: سيقف قادة الاحتلال خلف قضبان العدالة الدولية

مجدلاني: اتفاقية التعاون العلمي الأميركية الإسرائيلية تحد للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن

مجدلاني: اتفاقية التعاون العلمي الأميركية الإسرائيلية تحد للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن

الاحتلال يقتحم البيرة ويخطر بإخلاء مقر مركزية الإسعاف والطوارئ

الاحتلال يقتحم البيرة ويخطر بإخلاء مقر مركزية الإسعاف والطوارئ

منوعات

هاني شاكر يفاجئ جمهوره بدويتو مع أحمد سعد

هاني شاكر يفاجئ جمهوره بدويتو مع أحمد سعد

إصابة أمير شاهين في ذراعه بعد شهر من الزواج

إصابة أمير شاهين في ذراعه بعد شهر من الزواج

الموت يفجع النجم فادي صبيح

الموت يفجع النجم فادي صبيح

عاصي الرحباني في مقابلة نادرة تنشرها ريما.. هذا ما قاله عن سكّان أنطلياس

عاصي الرحباني في مقابلة نادرة تنشرها ريما.. هذا ما قاله عن سكّان أنطلياس

زبيدة ثروت تكشف وقوع نجم كرة القدم بيليه في حبها من النظرة الأولى

زبيدة ثروت تكشف وقوع نجم كرة القدم بيليه في حبها من النظرة الأولى

خلافات أحلام وراغب عادت... ولماذا تمنّت له &#34;نوماً عميقاً&#34;؟

خلافات أحلام وراغب عادت... ولماذا تمنّت له "نوماً عميقاً"؟

إليسا تحتفل بعيد ميلادها.. ورسالة مؤثّرة من أصالة

إليسا تحتفل بعيد ميلادها.. ورسالة مؤثّرة من أصالة

الظهور والتعليق الأول لسارة الكندري بعد خروجها من السجن

الظهور والتعليق الأول لسارة الكندري بعد خروجها من السجن

لجين وأسيل عمران تتبادلان الرسائل المؤثرة لهذه المناسبة

لجين وأسيل عمران تتبادلان الرسائل المؤثرة لهذه المناسبة

الكوميديا السعودية تودع هذا النجم

الكوميديا السعودية تودع هذا النجم

عربي

مجلس التعاون الخليجي يصدر بيانا بشأن استمرار قصف &#34;أنصار الله&#34; على السعودية

مجلس التعاون الخليجي يصدر بيانا بشأن استمرار قصف "أنصار الله" على السعودية

الحريري يستنكر هجوم فرنسا: الإرهاب لا دين له

الحريري يستنكر هجوم فرنسا: الإرهاب لا دين له

القبض على سعودي اعتدى بآلة حادة على حارس أمن بالقنصلية الفرنسية في جدة

القبض على سعودي اعتدى بآلة حادة على حارس أمن بالقنصلية الفرنسية في جدة

ضبط 250 كيلوغراما من الكوكايين في ميناء عدن باليمن

ضبط 250 كيلوغراما من الكوكايين في ميناء عدن باليمن