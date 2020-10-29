عربي

لبنان وإسرائيل يعقدان الجولة الثالثة من مفاوضات ترسيم الحدود

لبنان وإسرائيل يعقدان الجولة الثالثة من مفاوضات ترسيم الحدود
رام الله - دنيا الوطن
عقدت اليوم الخميس الجولة الثالثة من مفاوضات ترسيم الحدود البحرية، لليوم الثاني على التوالي، بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي، في مقر الأمم المتحدة بجنوب لبنان، وبحضور أمريكي.

وكان رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، شدد أمس على أنه "ليس واردا، لا من قريب ولا من بعيد، القبول بأن تفضي مفاوضات الترسيم إلى التطبيع مع ​العدو الإسرائيلي".ووفق وكالة الأنباء اللبنانية، فقد "دخل الوفدان غرفة الاجتماعات كل على حدة، وحمل الوفد اللبناني خرائط ووثائق دامغة تظهر نقاط الخلاف وتعدي إسرائيل على الحق اللبناني بضم جزء من البلوك 9"، لافتة إلى أن "الجانب اللبناني المفاوض يتمسك بحقوق لبنان بكل نقطة مياه، من دون مساومة" وفق (الوكالة الوطنية للاعلام).

وقبيل الاجتماع شهد طريق الساحل بجنوب لبنان، بين منطقتي البياضة والناقورة، انتشارا مكثفا للجيش اللبناني وقوات اليونيفيل، وأقيمت حواجز ثابتة ودوريات مكثفة برا وبحرا.

أخبار ذات صلة

الحريري يستنكر هجوم فرنسا: الإرهاب لا دين له

الحريري يستنكر هجوم فرنسا: الإرهاب لا دين له

القبض على سعودي اعتدى بآلة حادة على حارس أمن بالقنصلية الفرنسية في جدة

القبض على سعودي اعتدى بآلة حادة على حارس أمن بالقنصلية الفرنسية في جدة

ضبط 250 كيلوغراما من الكوكايين في ميناء عدن باليمن

ضبط 250 كيلوغراما من الكوكايين في ميناء عدن باليمن

أمريكا تُحذر من هجمات محتملة بصواريخ وطائرات مسيرة على السعودية

أمريكا تُحذر من هجمات محتملة بصواريخ وطائرات مسيرة على السعودية

بري: ليس وارداً بأن تفضي مفاوضات الترسيم للتطبيع.. والحكومة سترى النور قريباً

بري: ليس وارداً بأن تفضي مفاوضات الترسيم للتطبيع.. والحكومة سترى النور قريباً

الصحة الأردنية: تسجيل 32 وفاة و3087 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة الأردنية: تسجيل 32 وفاة و3087 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

(كورونا) في تونس.. &#34;الوضع خطير جدا&#34; وتوقعات بتشديد القيود

(كورونا) في تونس.. "الوضع خطير جدا" وتوقعات بتشديد القيود

(معاريف): الإمارات توقع اتفاقا مع إسرائيل لاستيراد نبيذ الجولان

(معاريف): الإمارات توقع اتفاقا مع إسرائيل لاستيراد نبيذ الجولان

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

الجُرن المسروق...فلسطين تطالب اليونكسو بالضغط على سلطات الإحتلال إعادته إلى موقعه

الجُرن المسروق...فلسطين تطالب اليونكسو بالضغط على سلطات الإحتلال إعادته إلى موقعه

وزارة الاقتصاد تجتمع بأصحاب شركات مستوردي فرش الغاز

وزارة الاقتصاد تجتمع بأصحاب شركات مستوردي فرش الغاز

الديمقراطية: سيقف قادة الاحتلال خلف قضبان العدالة الدولية

الديمقراطية: سيقف قادة الاحتلال خلف قضبان العدالة الدولية

مجدلاني: اتفاقية التعاون العلمي الأميركية الإسرائيلية تحد للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن

مجدلاني: اتفاقية التعاون العلمي الأميركية الإسرائيلية تحد للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن

الاحتلال يقتحم البيرة ويخطر بإخلاء مقر مركزية الإسعاف والطوارئ

الاحتلال يقتحم البيرة ويخطر بإخلاء مقر مركزية الإسعاف والطوارئ

محكمة الاحتلال ترفض الإفراج عن الأسير ماهر الأخرس

محكمة الاحتلال ترفض الإفراج عن الأسير ماهر الأخرس

عرفات: تأجيل الاعتصام ضد إجراءات الحكومة في ساحة الجندي المجهول إلى منتصف نوفمبر

عرفات: تأجيل الاعتصام ضد إجراءات الحكومة في ساحة الجندي المجهول إلى منتصف نوفمبر

مستوطنون يقتحمون قبر يوسف بنابلس

مستوطنون يقتحمون قبر يوسف بنابلس

منوعات

هاني شاكر يفاجئ جمهوره بدويتو مع أحمد سعد

هاني شاكر يفاجئ جمهوره بدويتو مع أحمد سعد

إصابة أمير شاهين في ذراعه بعد شهر من الزواج

إصابة أمير شاهين في ذراعه بعد شهر من الزواج

الموت يفجع النجم فادي صبيح

الموت يفجع النجم فادي صبيح

عاصي الرحباني في مقابلة نادرة تنشرها ريما.. هذا ما قاله عن سكّان أنطلياس

عاصي الرحباني في مقابلة نادرة تنشرها ريما.. هذا ما قاله عن سكّان أنطلياس

زبيدة ثروت تكشف وقوع نجم كرة القدم بيليه في حبها من النظرة الأولى

زبيدة ثروت تكشف وقوع نجم كرة القدم بيليه في حبها من النظرة الأولى

خلافات أحلام وراغب عادت... ولماذا تمنّت له &#34;نوماً عميقاً&#34;؟

خلافات أحلام وراغب عادت... ولماذا تمنّت له "نوماً عميقاً"؟

إليسا تحتفل بعيد ميلادها.. ورسالة مؤثّرة من أصالة

إليسا تحتفل بعيد ميلادها.. ورسالة مؤثّرة من أصالة

الظهور والتعليق الأول لسارة الكندري بعد خروجها من السجن

الظهور والتعليق الأول لسارة الكندري بعد خروجها من السجن

لجين وأسيل عمران تتبادلان الرسائل المؤثرة لهذه المناسبة

لجين وأسيل عمران تتبادلان الرسائل المؤثرة لهذه المناسبة

الكوميديا السعودية تودع هذا النجم

الكوميديا السعودية تودع هذا النجم

عربي

الحريري يستنكر هجوم فرنسا: الإرهاب لا دين له

الحريري يستنكر هجوم فرنسا: الإرهاب لا دين له

القبض على سعودي اعتدى بآلة حادة على حارس أمن بالقنصلية الفرنسية في جدة

القبض على سعودي اعتدى بآلة حادة على حارس أمن بالقنصلية الفرنسية في جدة

ضبط 250 كيلوغراما من الكوكايين في ميناء عدن باليمن

ضبط 250 كيلوغراما من الكوكايين في ميناء عدن باليمن

أمريكا تُحذر من هجمات محتملة بصواريخ وطائرات مسيرة على السعودية

أمريكا تُحذر من هجمات محتملة بصواريخ وطائرات مسيرة على السعودية