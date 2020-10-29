فتح: اعلان واشنطن ازالة القيود المفروضة على تمويل الابحاث بالمستوطنات غطاءً لاستمرار الجرائم

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رام الله - دنيا الوطن

قال المتحدث باسم حركة فتح حسين حمايل ان اعلان واشنطن ازالة القيود المفروضة على تمويل الابحاث التي تجريها سلطات الاحتلال في مستوطنات الضفة والجولان يؤكد أن الادارة الامريكية شريك استعماري حقيقي لدولة الاحتلال كما يمثل غطاءً امريكيا لجرائم الاحتلال بحق ابناء شعبنا .



واضاف حمايل في حديث لاذاعة صوت فلسطين، صباح اليوم الخميس، ان هذه الخطوة تأتي في سياق الدعاية الانتخابية لدونالد ترامب كما تعتبر بمثابة خرق للقوانين والشرائع الدولية.



وأكد حمايل ان حركة فتح ستمضي قدما في انجاز ملف الوحدة الوطنية للوقوف في وجه كل المؤامرات الصهيو-امريكية الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.



واشار الى ان هناك خطة عمل انطلقت على مستوى العالم من اجل فضح جرائم الاحتلال ونقل رواية الحق الفلسطينية للعالم اجمع من اجل ان يكون هناك تحرك ضد دولة الاحتلال لمحاسبتها ومساءلتها على جرائمها المتواصلة بحق ابناء شعبنا.