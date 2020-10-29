شؤون فلسطينية

الديمقراطية: سيقف قادة الاحتلال خلف قضبان العدالة الدولية

الديمقراطية: سيقف قادة الاحتلال خلف قضبان العدالة الدولية
رام الله - دنيا الوطن
قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في الذكرى الرابعة والستين لمجزرة كفر قاسم، إن مجازر دولة الاحتلال والتمييز العنصري ومنظومة القوانين الفاشية لم تتوقف حتى اللحظة، بحق شعبنا وأرضه، وحقوقه الوطنية.

وأضاف بيان الجبهة: سيقف قادة العدوان الإسرائيلي خلف قضبان العدالة في محكمة الجنايات الدولية كما وقف من قبلهم قادة الفاشية والنازية

وقال: "لقد ارتكبت قوات الشرطة في دولة التمييز العنصري مجزرتها في كفر قاسم، في الوقت الذي كانت فيه قوات التحالف الثلاثي تبدأ غزوها لمصر بذريعة استرداد قناة السويس، وبهدف إسقاط النظام الناصري".

وأكد البيان أن "إسرائيل" ليست مجرد دولة تحتل أرضاً عربية في فلسطين، وسوريا ولبنان، بل دولة استعمارية استيطانية، تطمح إلى السيطرة على المنطقة العربية كاملة، وإلحاق الأنظمة العربية بسياساتها بالتحالف مع الولايات المتحدة، وشطب القضية الفلسطينية وشطب حقوق شعبنا.

وأشارت الجبهة في بيانها إلى أن مجازر الاحتلال تأخذ الآن طابعاً آخر، فبعد تاريخها الغارق بالدماء ترتكب مجازر نهب الأرض الفلسطينية بالاستيطان والضم الزاحف، والسطو على الجرافات وآلات الزراعة الخاصة بالمزارعين الفلسطينيين، ونسف البيوت.

ولفتت إلى أن إسرائيل تتجرأ على انتهاك قرارات الشرعية الدولية وتعطيلها والاستخفاف بها، في ظل إسناد أمريكي مكشوف.

وختمت الجبهة مؤكدة أن شعبنا الذي دفع غالياً من دماء أبنائه في مجازر يرتعب التاريخ عند ذكرها، سيبقى صامداً، متمسكاً بهويته الوطنية والقومية، وبأرضه، وبكرامته الوطنية وبالدفاع عن حقه في الحرية وتقرير المصير.

أخبار ذات صلة

الصحة بغزة تتحدث عن أسباب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس (كورونا)

الصحة بغزة تتحدث عن أسباب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس (كورونا)

الجُرن المسروق...فلسطين تطالب اليونكسو بالضغط على سلطات الإحتلال إعادته إلى موقعه

الجُرن المسروق...فلسطين تطالب اليونكسو بالضغط على سلطات الإحتلال إعادته إلى موقعه

فتح: اعلان واشنطن ازالة القيود المفروضة على تمويل الابحاث بالمستوطنات غطاءً لاستمرار الجرائم

فتح: اعلان واشنطن ازالة القيود المفروضة على تمويل الابحاث بالمستوطنات غطاءً لاستمرار الجرائم

وزارة الاقتصاد تجتمع بأصحاب شركات مستوردي فرش الغاز

وزارة الاقتصاد تجتمع بأصحاب شركات مستوردي فرش الغاز

مجدلاني: اتفاقية التعاون العلمي الأميركية الإسرائيلية تحد للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن

مجدلاني: اتفاقية التعاون العلمي الأميركية الإسرائيلية تحد للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن

الاحتلال يقتحم البيرة ويخطر بإخلاء مقر مركزية الإسعاف والطوارئ

الاحتلال يقتحم البيرة ويخطر بإخلاء مقر مركزية الإسعاف والطوارئ

محكمة الاحتلال ترفض الإفراج عن الأسير ماهر الأخرس

محكمة الاحتلال ترفض الإفراج عن الأسير ماهر الأخرس

عرفات: تأجيل الاعتصام ضد إجراءات الحكومة في ساحة الجندي المجهول إلى منتصف نوفمبر

عرفات: تأجيل الاعتصام ضد إجراءات الحكومة في ساحة الجندي المجهول إلى منتصف نوفمبر

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

الجُرن المسروق...فلسطين تطالب اليونكسو بالضغط على سلطات الإحتلال إعادته إلى موقعه

الجُرن المسروق...فلسطين تطالب اليونكسو بالضغط على سلطات الإحتلال إعادته إلى موقعه

وزارة الاقتصاد تجتمع بأصحاب شركات مستوردي فرش الغاز

وزارة الاقتصاد تجتمع بأصحاب شركات مستوردي فرش الغاز

الديمقراطية: سيقف قادة الاحتلال خلف قضبان العدالة الدولية

الديمقراطية: سيقف قادة الاحتلال خلف قضبان العدالة الدولية

مجدلاني: اتفاقية التعاون العلمي الأميركية الإسرائيلية تحد للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن

مجدلاني: اتفاقية التعاون العلمي الأميركية الإسرائيلية تحد للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن

الاحتلال يقتحم البيرة ويخطر بإخلاء مقر مركزية الإسعاف والطوارئ

الاحتلال يقتحم البيرة ويخطر بإخلاء مقر مركزية الإسعاف والطوارئ

محكمة الاحتلال ترفض الإفراج عن الأسير ماهر الأخرس

محكمة الاحتلال ترفض الإفراج عن الأسير ماهر الأخرس

عرفات: تأجيل الاعتصام ضد إجراءات الحكومة في ساحة الجندي المجهول إلى منتصف نوفمبر

عرفات: تأجيل الاعتصام ضد إجراءات الحكومة في ساحة الجندي المجهول إلى منتصف نوفمبر

مستوطنون يقتحمون قبر يوسف بنابلس

مستوطنون يقتحمون قبر يوسف بنابلس

منوعات

هاني شاكر يفاجئ جمهوره بدويتو مع أحمد سعد

هاني شاكر يفاجئ جمهوره بدويتو مع أحمد سعد

إصابة أمير شاهين في ذراعه بعد شهر من الزواج

إصابة أمير شاهين في ذراعه بعد شهر من الزواج

الموت يفجع النجم فادي صبيح

الموت يفجع النجم فادي صبيح

عاصي الرحباني في مقابلة نادرة تنشرها ريما.. هذا ما قاله عن سكّان أنطلياس

عاصي الرحباني في مقابلة نادرة تنشرها ريما.. هذا ما قاله عن سكّان أنطلياس

زبيدة ثروت تكشف وقوع نجم كرة القدم بيليه في حبها من النظرة الأولى

زبيدة ثروت تكشف وقوع نجم كرة القدم بيليه في حبها من النظرة الأولى

خلافات أحلام وراغب عادت... ولماذا تمنّت له &#34;نوماً عميقاً&#34;؟

خلافات أحلام وراغب عادت... ولماذا تمنّت له "نوماً عميقاً"؟

إليسا تحتفل بعيد ميلادها.. ورسالة مؤثّرة من أصالة

إليسا تحتفل بعيد ميلادها.. ورسالة مؤثّرة من أصالة

الظهور والتعليق الأول لسارة الكندري بعد خروجها من السجن

الظهور والتعليق الأول لسارة الكندري بعد خروجها من السجن

لجين وأسيل عمران تتبادلان الرسائل المؤثرة لهذه المناسبة

لجين وأسيل عمران تتبادلان الرسائل المؤثرة لهذه المناسبة

الكوميديا السعودية تودع هذا النجم

الكوميديا السعودية تودع هذا النجم

عربي

الحريري يستنكر هجوم فرنسا: الإرهاب لا دين له

الحريري يستنكر هجوم فرنسا: الإرهاب لا دين له

القبض على سعودي اعتدى بآلة حادة على حارس أمن بالقنصلية الفرنسية في جدة

القبض على سعودي اعتدى بآلة حادة على حارس أمن بالقنصلية الفرنسية في جدة

ضبط 250 كيلوغراما من الكوكايين في ميناء عدن باليمن

ضبط 250 كيلوغراما من الكوكايين في ميناء عدن باليمن

أمريكا تُحذر من هجمات محتملة بصواريخ وطائرات مسيرة على السعودية

أمريكا تُحذر من هجمات محتملة بصواريخ وطائرات مسيرة على السعودية