شؤون فلسطينية

الاحتلال يقتحم البيرة ويخطر بإخلاء مقر مركزية الإسعاف والطوارئ

الاحتلال يقتحم البيرة ويخطر بإخلاء مقر مركزية الإسعاف والطوارئ
رام الله - دنيا الوطن
 اقحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الخميس، مقر مركزية الاسعاف والطوارئ الجديد التابع للخدمات الطبية العسكرية بمدينة البيرة، وأخطرت بإخلائه.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال داهمت مقر المركزية بحي البالوع، وأبلغت الموظفين شفهيًا بإخلاء المبنى، مشيرة الى أن تلك القوات اقتحمت مقر شركة جوال ومحلا تجاريًا في نفس المنطقة، واستولت على تسجيلات كاميرات.

ولفتت المصادر الى أن مواجهات اندلعت بين الشبان وجنود الاحتلال، أطلق خلالها الجنود قنابل الغاز والصوت تجاه المواطنين.

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