محكمة الاحتلال ترفض الإفراج عن الأسير ماهر الأخرس

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أكدت مؤسسة مهجة القدس اليوم الخميس 29/10/2020، أن محكمة الاحتلال العليا ترفض الإفراج عن الأسير المضرب عن الطعام ماهر الأخرس.



كما رفضت محكمة الاحتلال نقله إلى احدى المشافي الفلسطينية في الضفة؛ بالرغم من التدهور الخطير في وضعه الصحي، ومهجة القدس تعتبر حكمها بمثابة قراراً بإعدامه بشكل بطيء.