عرفات: تأجيل الاعتصام ضد إجراءات الحكومة في ساحة الجندي المجهول إلى منتصف نوفمبر

وتابع: "إن الاعتصام الجماهيري الذي سينظم في 11/15 سيكون احتجاجاً على إجراءات الحكومة برام الله، وإحياء ذكرى استشهاد الزعيم التاريخي للشعب الفلسطيني ياسر عرفات، وبمناسبة ذكري إعلان الاستقلال عام 1988 في الجزائر وسيكون في قاعة مغلقة".

رام الله - دنيا الوطنأعلن الدكتور وليد عرفات (القدوة)، الأمين العام للتجمع الفلسطيني للعدالة والتنمية، تأجيل الاعتصام الجماهيري ضد الحكومة الفلسطينية في ساحة الجندي المجهول بغزة، والذي كان مقرراً نهاية الشهر الحالي، إلى 15 تشرين ثاني/ نوفمبر.وقال عرفات، في بيان صحفي وصل دنيا الوطن: "خلال هذه الفترة نعطي الحكومة برام الله الفرصة لإعادة النظر بإجراءاتها ضد الموظفين الذين أصبحوا متسولين بشكل رسمي".وطالب الحكومة الفلسطينية، بدفع الرسوم الدراسية لأبناء الموظفين والبالغ عددهم أربعون ألف طالب وطالبة في الجامعات، وفقاً لآلية قدمت سابقاً لصناع القرار في مدينة رام الله، وفق قوله.وشدد الأمين العام للتجمع الفلسطيني، على ضرورة إلغاء التقاعد المالي ودفع رواتب الموظفين الموجودين على رأس عملهم خاصة في وزارات: الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية وسلطة الطاقة، أسوة بمحافظات الضفة، مؤكداً على أن جميع الموظفين بغزة ما زالوا على رأس عملهم.وطالب عرفات، بإحالة جميع الموظفين من تفريغات 2005، للتقاعد براتب شهري قدره 1500 شيكل، حتى يتمكن أسر الموظفين من العيش بكرامة، وفق قوله.