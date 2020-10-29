ثلاثة قتلى وعدة إصابات في حادثة طعن قرب كنيسة في مدينة نيس بفرنسا

قُتل ثلاثة أشخاص وأُصيب آخرون، اليوم الخميس، في هجوم بسكين في مدينة نيس الفرنسية، بحسب ما أفادت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

وأكد وزير الداخلية الفرنسية جيرالد دارمانين إن الشرطة الفرنسية تنفذ عملية في منطقة الهجوم، مشيرا إلى أنه يعقد اجتماع خلية أزمة في وزارة الداخلية لمتابعة الحادث وفق ما أوردته (روسيا اليوم).





بينما دعت الشرطة الفرنسية عبر تويتر المواطنين إلى الابتعاد عن مركز بلدة نوتردام فيل في مدينة نيس، جنوب البلاد.





وأشار كريستيان إستروسي، عمدة مدينة نيس الفرنسية، على تويتر إنه يعتقد أن الهجوم بالقرب من الكنيسة في نيس كان هجوما إرهابيا على حد وصفه..





وأكد إستروسي إنه تم إلقاء القبض على شخص بعد الهجوم.