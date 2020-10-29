مستوطنون يقتحمون قبر يوسف بنابلس

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحم عشرات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، فجر الخميس، قبر يوسف بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، بحجة إقامة طقوس دينية.



وأفاد شهود عيان أن أكثر من 25 آلية وشاحنة عسكرية اقتحمت المنطقة الشرقية بنابلس، وتمركزت في شارع عمان، فيما حلقت طائرات تصوير في سماء المنطقة.



من جانبها، ذكر موقع القناة الاسرائيلية السابعة أن 20 مستوطنا فقط شاركوا باقتحام قبر يوسف، بينهم رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية يوسي داغان، بسبب الإجراءات الوقائية من فايروس كورونا.



وأوضحت أنه تم خلال الاقتحام مراسم ختان لأحد أطفال المستوطنين، وأن هذه الطقوس تجرى لأول مرة منذ إخلاء المدرسة الدينية في قبر يوسف مع انطلاق انتفاضة الأقصى قبل 20 عاما.