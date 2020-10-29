الاحتلال يبلغ السلطة موعد تفعيل العقوبات ضد البنوك الفلسطينية

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رام الله - دنيا الوطن

كشفت قناة اسرائيلية الليلة الماضية النقاب عن قيام الاحتلال بإبلاغ السلطة الفلسطينية بعدم وجود نية لتمديد بدء سريان الأمر العسكري الخاص بوضع اليد على رواتب الأسرى.



وذكرت قناة "كان 11" الاسرائيلية أنه جرى إبلاغ السلطة بأن الأمر سيتم البدء بتنفيذه وسريانه مطلع يناير المقبل بعد تأجيل بدء سريانه لنحو عام وفق ما نقله موقع (عكا للشؤون الاسرائيلية).



وبينت القناة أن الأمر ينص على مصادرة أي مكافئات مالية يحصل عليها الأسرى لقاء تنفيذهم لأعمال معادية للاحتلال سواءً كانت هذه الأموال في البنوك أو حيثما وجدت.



وتعتزم السلطة الفلسطينية إقامة بنك تابع لها لتجاوز الأمر العسكري الجديد.