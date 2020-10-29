الصحة بغزة: حالة وفاة وتسجيل (276) إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الـ24 الماضية
غزة - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن تسجيل (276) إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، ووفاة المواطن محمود مسعود جندية (63) عاما في العناية المركزة بمجمع الشفاء الطبي نتيجة اصابته بالفيروس.
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن تسجيل (276) إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، ووفاة المواطن محمود مسعود جندية (63) عاما في العناية المركزة بمجمع الشفاء الطبي نتيجة اصابته بالفيروس.
وقالت الصحة في تقريرها اليومي ان عدد العينات التي جرى فحصها بلغ (2115 ) عينة.
وأشارت إلى تعافي (145) حالة جديدة من مصابي فيروس (كورونا).
وأوضحت الوزارة أن اجمالي تراكمي للمصابين منذ مارس الماضي بلغ (6169) اصابة منها
حالات نشطة حاليا (2335) حالة، أما المتعافين فبلغ عدد الحالات (3802) حالة ، فيما ارتفعت حالات الوفيات إلى (32).
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