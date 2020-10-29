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ضبط 250 كيلوغراما من الكوكايين في ميناء عدن باليمن

ضبط 250 كيلوغراما من الكوكايين في ميناء عدن باليمن
رام الله - دنيا الوطن
أشرف محافظ العاصمة اليمنية المؤقتة، عدن، أحمد حامد لملس، أمس الأربعاء، على عملية إتلاف كمية كبيرة من المخدرات تم ضبطها في ميناء المدينة مؤخرا.

وبلغت الكمية المتلفة 250 كيلوغراما من مادة الكوكايين، تم ضبطها على متن السفينة "mcs هاينة"، وكانت مخفية وسط شحنة من أكياس السكر وفق (روسيا اليوم).

وقال محافظ عدن إن "اللجنة الأمنية قامت بعملية تحر ومتابعة، وبتوجيهات النائب العام والنيابة الجزائية التخصصية، تم اتخاذ قرار الإتلاف وتنفيذه بحضور كافة الجهات الأمنية والقضائية والتحالف العربي ممثلا بقوات الواجب السعودية".

وأضاف: "اليوم جرى إتلاف أكبر كمية مخدرات يتم ضبطها في عدن، وهذه رسالة تدل أن الأمور سارت في مسارها القانوني، حيث أن المعيار الأساسي والحقيقي لكل شيء هو القضاء".

وحضر عملية الإتلاف كل من قيادة قوات الواجب 802 السعودية التابعة للتحالف العربي، والعميد أبوبكر جبر، نائب مدير أمن عدن، وأدهم سعيد العولقي، رئيس النيابة الجزائية المتخصصة، والقاضي عارف النسي، رئيس الشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة.

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