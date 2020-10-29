نادي الأسير: ننتظر قرار المحكمة العليا للبت بقرار نقل الأخرس للمشافي الفلسطينية

قال قدورة فارس رئيس نادي الأسير الفلسطيني، إننا ننتظر قرار المحكمة العليا للاحتلال للبت في طلب محامية الأسير ماهر الأخرس لنقله لمستشفى المقاصد في القدس أو مستشفى جامعة النجاح الوطنية في نابلس .





وأكد فارس خلال حديثه لإذاعة "صوت فلسطين"، صباح اليوم الخميس، أن الأسير الأخرس مازال يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم ال95 على التوالي وسط تدهور خطير على حالته الصحية .





وأشار فارس إلى أن ثلاثة أسرى في سجن النقب الصحراوي "محمد زغير ومحمود السعدي وباسل الريماوي" يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام احتجاجاً على اعتقالهم الإداري .





رام الله - دنيا الوطن