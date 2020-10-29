طالع: القائمة المحدثة لأسعار الخضار واللحوم اليوم بغزة

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رام الله - دنيا الوطن

سجلت أسعار الخضار والدجاج واللحوم والبيض في أسواق غزة اليوم الخميس الموافق 29 أكتوبر 2020، على النحو التالي :-



طماطم 4



خيار 1



بصل 3



كوسا 2.5



باذنجان 1



بطاطس 2



فلفل 2



جزر 1.7



ثوم 8



ملفوف 4



زهرة 3



قرع 2



ليمون 1.7



ملوخية 1.5



فصوليا 5



بيض 10



دجاج 1.5



لحمة 35