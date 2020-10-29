طالع: القائمة المحدثة لأسعار الخضار واللحوم اليوم بغزة
رام الله - دنيا الوطن
سجلت أسعار الخضار والدجاج واللحوم والبيض في أسواق غزة اليوم الخميس الموافق 29 أكتوبر 2020، على النحو التالي :-
طماطم 4
خيار 1
بصل 3
كوسا 2.5
باذنجان 1
بطاطس 2
فلفل 2
جزر 1.7
ثوم 8
ملفوف 4
زهرة 3
قرع 2
ليمون 1.7
ملوخية 1.5
فصوليا 5
بيض 10
دجاج 1.5
لحمة 35
سجلت أسعار الخضار والدجاج واللحوم والبيض في أسواق غزة اليوم الخميس الموافق 29 أكتوبر 2020، على النحو التالي :-
طماطم 4
خيار 1
بصل 3
كوسا 2.5
باذنجان 1
بطاطس 2
فلفل 2
جزر 1.7
ثوم 8
ملفوف 4
زهرة 3
قرع 2
ليمون 1.7
ملوخية 1.5
فصوليا 5
بيض 10
دجاج 1.5
لحمة 35
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