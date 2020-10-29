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أكثر من ثمانية ملايين مصاب بـ(كورونا) في الهند

أكثر من ثمانية ملايين مصاب بـ(كورونا) في الهند
رام الله - دنيا الوطن
تخطى عدد المصابين بفيروس كورونا في الهند 8 ملايين مصاب، بحسب بيانات نشرتها وزارة الصحة.

وأظهرت بيانات الوزارة أن عدد المصابين بكورونا في بلد الـ1.3 مليار نسمة، بلغ حتى اليوم الخميس 8040203 مصابين، توفي منهم 120527 شخصا بحسب (روسيا اليوم).

ومعدل الوفيات الناجمة عن الجائحة في الهند هو من الأدنى في العالم، وعلى الرغم من أن الهند سجلت في الأيام الأخيرة تباطؤا في عدد الإصابات الجديدة بالفيروس، إلا أن السلطات تستعد لموجة وبائية بعد "ديوالي"، المهرجان الديني الأضخم في البلاد الذي يصادف هذا العام في 14 نوفمبر، ويتزامن مع بداية فصل الشتاء.

وسجلت نيودلهي أمس الأربعاء 5000 إصابة جديدة بالفيروس، في أعلى حصيلة إصابات يومية منذ تفشي الوباء.

وحذر مسؤولون من أن العاصمة الهندية قد تشهد أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة يوميا خلال الموجة الوبائية التالية.

أما مومباي، العاصمة المالية للبلاد، وهي المدينة الهندية الأكثر تضررا من الجائحة مع أكثر من ربع مليون مصاب، توفي منهم أكثر من 10 آلاف شخص، فتسجل حاليا حوالي ألفي إصابة جديدة يوميا.

والهند هي ثاني دولة في العالم من حيث عدد المصابين بالفيروس بعد الولايات المتحدة، التي سجلت لغاية اليوم 9.1 مليون إصابة.

لكن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس في الهند والبالغ 120 ألفا، هو أقل بكثير بالمقارنة مع نظيره في الولايات المتحدة، التي سجلت لغاية اليوم أكثر من 230 ألف حالة وفاة.

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