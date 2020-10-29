الاحتلال يطلق منطاد مراقبة فوق بلدة الخضر جنوب بيت لحم

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رام الله - دنيا الوطن

أطلقت قوات الاحتلال اليوم الخميس، منطاد مراقبة فوق بلدة الخضر جنوب بيت لحم.



وأفادت مصادر محلية بأن الاحتلال أطلق المنطاد فوق منطقة "ام ركبة" وبرك سليمان جنوب البلدة لمراقبة تحركات المواطنين.



يذكر أن قوات الاحتلال كثفت في الفترة الأخيرة، من اعتداءاتها في المنطقة الجنوبية للخضر والتي تتعرض الى هجمة استيطانية، كان آخرها هدم منزل للمرة الرابعة على التوالي خلال سنتين .