الصحة: إستقرار الحالة الوبائية بشكل نسبي في فلسطين

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رام الله - دنيا الوطن

أكد مدير الطب الوقائي في وزارة الصحة سامر الأسعد، إستقرار الحالة الوبائية بشكل نسبي في فلسطين، مبينا أن معدل التسجيل اليومي للإصابات بفيروس “كورونا” يتراوح بين 450 و500 إصابة.



وأشار الأسعد لإذاعة صوت فلسطين، صباح اليوم الخميس، إلى أن نسبة الوفيات بلغت 0.8 فيما بلغت نسبة التعافي 88.3، مضيفا أن الوزارة تجري 4000 فحص مخبري يوميا.