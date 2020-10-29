جنين: الأسير علي القيسي يدخل عامه الـ18 في الأسر

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رام الله - دنيا الوطن

دخل الأسير علي محمد القيسي من قرية زبوبا غرب جنين، اليوم الخميس، عامه الــ18 في الأسر بسجون الاحتلال الإسرائيلي.



وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، أن الأسير القيسي، أمضى سنوات في سياسة العقاب ومنع الزيارة من قبل سلطات الاحتلال، مشيرا إلى أن القيسي محكوم بالسجن 21 عاما.