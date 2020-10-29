حملة مداهمات واعتقالات لجيش الاحتلال في بيت لحم والخليل

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الخميس، أربعة مواطنين من مناطق مختلفة في محافظة بيت لحم بالضفة الغربية.



وأفادت مصادر محلية، بأنّ قوات الاحتلال اعتقلت محمد الخطيب، من بيت لحم، وهو شقيق الشهيد داود الذي استشهد قبل فترة في سجون الاحتلال، وذلك للضغط على شقيه مؤيد كي يسلم نفسه لمخابرات الاحتلال.



كما اعتقلت قوات الاحتلال أنور أحمد الفقيه (40 عامًا)، وخليل قاسم الشيخ (42 عامًا)، من قرية مراح رباح، بعد دهم منازلهم وتفتيشها.



واعتقلت أيضًا طارق موسى عبيات (38 عامًا)، من منطقة وادي أبو فريحه في مدينة بيت ساحور غرب بيت لحم، بعد أن داهمت منزله وفتشته.



وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر هشام إسماعيل أبو هواش (39 عامًا) بعد تفتيش منزله والعبث بمحتوياته في بلدة دورا، كما داهمت دوريات الاحتلال بلدة خرسا جنوب غرب الخليل.