دولي

(كورونا) يحصد أرواح 1.16 مليونًا وإصابة 44.2 مليونًا آخرين حول العالم

(كورونا) يحصد أرواح 1.16 مليونًا وإصابة 44.2 مليونًا آخرين حول العالم
رام الله - دنيا الوطن
أظهر إحصاء لوكالة رويترز أن أكثر من 44.2 مليون أصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و169580 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 226804 8812255

الهند 120010 7990322

البرازيل 157946 5439641

روسيا 26935 1563976

فرنسا 35541 1198695

إسبانيا 35298 1116738

الأرجنتين 29730 1116609

كولومبيا 30565 1033218

المملكة المتحدة 45725 972723

المكسيك 89814 901268

- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

17 - العراق 10770 463951

24 - 5348 346047

السعودية

32 - المغرب 3373 199745

37 - قطر 230 131939

39 - الإمارات 485 129024

42 - الكويت 763 123906

44 - عمان 1208 114434

46 - مصر 6222 106877

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