(كورونا) يحصد أرواح 1.16 مليونًا وإصابة 44.2 مليونًا آخرين حول العالم

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رام الله - دنيا الوطن

أظهر إحصاء لوكالة رويترز أن أكثر من 44.2 مليون أصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و169580 حالة.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.



وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:



الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة



الولايات المتحدة 226804 8812255



الهند 120010 7990322



البرازيل 157946 5439641



روسيا 26935 1563976



فرنسا 35541 1198695



إسبانيا 35298 1116738



الأرجنتين 29730 1116609



كولومبيا 30565 1033218



المملكة المتحدة 45725 972723



المكسيك 89814 901268



- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:



الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات



17 - العراق 10770 463951



24 - 5348 346047



السعودية



32 - المغرب 3373 199745



37 - قطر 230 131939



39 - الإمارات 485 129024



42 - الكويت 763 123906



44 - عمان 1208 114434



46 - مصر 6222 106877