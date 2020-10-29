(كورونا) يحصد أرواح 1.16 مليونًا وإصابة 44.2 مليونًا آخرين حول العالم
رام الله - دنيا الوطن
أظهر إحصاء لوكالة رويترز أن أكثر من 44.2 مليون أصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و169580 حالة.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 226804 8812255
الهند 120010 7990322
البرازيل 157946 5439641
روسيا 26935 1563976
فرنسا 35541 1198695
إسبانيا 35298 1116738
الأرجنتين 29730 1116609
كولومبيا 30565 1033218
المملكة المتحدة 45725 972723
المكسيك 89814 901268
- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
17 - العراق 10770 463951
24 - 5348 346047
السعودية
32 - المغرب 3373 199745
37 - قطر 230 131939
39 - الإمارات 485 129024
42 - الكويت 763 123906
44 - عمان 1208 114434
46 - مصر 6222 106877
أظهر إحصاء لوكالة رويترز أن أكثر من 44.2 مليون أصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و169580 حالة.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 226804 8812255
الهند 120010 7990322
البرازيل 157946 5439641
روسيا 26935 1563976
فرنسا 35541 1198695
إسبانيا 35298 1116738
الأرجنتين 29730 1116609
كولومبيا 30565 1033218
المملكة المتحدة 45725 972723
المكسيك 89814 901268
- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
17 - العراق 10770 463951
24 - 5348 346047
السعودية
32 - المغرب 3373 199745
37 - قطر 230 131939
39 - الإمارات 485 129024
42 - الكويت 763 123906
44 - عمان 1208 114434
46 - مصر 6222 106877
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