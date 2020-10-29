الاحتلال يبعد الشيخ ناجح بكيرات والفتاة أسيل عيد عن الأقصى لأٍسبوع

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رام الله - دنيا الوطن

أفرجت شرطة الاحتلال، مساء الأربعاء، عن نائب مدير عام أوقاف القدس الشيخ ناجح بكيرات، بعد تسليمه قراراً بالإبعاد عن المسجد الأقصى مدة أسبوع.



وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الشيخ بكيرات ظهر أمس من مديرية الوعظ والارشاد في باب السلسلة بالبلدة القديمة بالقدس، بعد مصادرة جهازي حاسوب وهواتف نقالة.



كما افرجت شرطة الاحتلال مساء أمس عن الفتاة أسيل عيد، بشرط الابعاد عن المسجد الأقصى مدة أسبوع.



وكانت الشرطة اعتقلتها بعد عصر اأمس الاربعاء خلال وجودها داخل المسجد الأقصى.