الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من بيت لحم

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الخميس، أربعة مواطنين من مناطق مختلفة في محافظة بيت لحم.



وأفادت مصادر محلية باعتقال الاحتلال محمد الخطيب، من بيت لحم، وهو شقيق الشهيد داود الذي استشهد قبل فترة في سجون الاحتلال، وذلك للضغط على شقيه مؤيد كي يسلم نفسه للمخابرات الإسرائيلية، وأنور أحمد الفقيه (40 عاما)، وخليل قاسم الشيخ (42 عاما)، من قرية مراح رباح، بعد دهم منازلهم وتفتيشها.



وأضافت ذات المصادر، إن قوات الاحتلال اعتقلت طارق موسى عبيات (38 عاما)، من منطقة وادي أبو فريحة في مدينة بيت ساحور غرب بيت لحم، بعد أن داهمت منزله وفتشته.