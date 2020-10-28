موقوف يُشعل النار بإحدى نظارات بيت لحم والشرطة تفتح تحقيقاً بالحادثة





وبينت أنه قام بإشعال النيران في فرشته مستغلاً السماح له بتدخين سيجارة، ما أدى لاستنشاقه كمية من الدخان، وتم نقله للمستشفى كما تم تقديم الإسعاف الأولي لموقوفين اثنين، أصيبا بالاختناق ووصفت اصاباتهم بالبسيطة، وأكدت الشرطة مباشرة إجراءات التحقيق؛ للوقوف على ملابسات الحادث.



رام الله - دنيا الوطنباشرت الشرطة، مساء اليوم الأربعاء، إجراءات التحقيق؛ للوقوف على ملابسات قيام أحد الموقوفين بحرق فرشته في مركز الحجز المخصص لفحص فيروس (كورونا) في مديرية شرطة بيت لحم.وأفادت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، بأن موقوفاً من أصحاب السوابق، ولديه قضايا تعاطي وترويج مخدرات، تم توقيفه أمس، وبحوزته كمية من المواد، التي يشتبه أن تكون مخدرة، وبسبب أوضاع انتشار فيروس (كورونا) قامت الشرطة بأخذ الإجراءات، والبروتوكولات الصحية، ووضعه في غرفة التوقيف بانتظار نتائج فحص (كورونا).