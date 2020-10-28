الضابطة الجمركية: إفشال محاولة تهريب 12 طن مسحوق غسيل إسرائيلي مهرب بنابلس

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رام الله - دنيا الوطن

افشلت طواقم الضابطة الجمركية وطواقم حماية المستهلك التابعة لمديرية وزارة الاقتصاد الوطني في محافظة نابلس مساء اليوم محاولة تهريب 12طنا مسحوق غسيل اسرائيلي.



وبينت الطواقم في تقريرها الميداني ان عملية الضبط تمت اثناء محاولة المهرب تسويق الكمية المخالفة لقانون حماية المستهلك وقانون الوكالات التجارية.



وأشارت الطواقم في تقريرها إلى مصادرة الكمية والتحفظ عليها في مخازن الضابطة الجمركية تمهيدا لاتخاذ المقتضى القانوني المتبع.