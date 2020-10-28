شؤون فلسطينية

حركة فتح تُهاجم اتفاقية أمريكية إسرائيلية بالضفة والجولان

حركة فتح تُهاجم اتفاقية أمريكية إسرائيلية بالضفة والجولان
رام الله - دنيا الوطن
أدانت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" الاتفاقية الأميركية الإسرائيلية للتعاون العلمي في الضفة والجولان المحتلين.

وأكدت حركة "فتح" في بيان صدر عن مفوضية الاعلام والثقافة، مساء اليوم الأربعاء، أن هذه الاتفاقية هي انتهاك سافر جديد للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وإعلان ضم مبطن للمستوطنات التي يجمع العالم على عدم شرعيتها.

وأوضحت أن إدارة ترمب في سباق مع الزمن لإلحاق أبشع أنواع الظلم بالشعب الفلسطيني، في سبيل محاولته الفوز بالانتخابات على حساب الحقوق الوطنية الفلسطينية المشروعة وغير القابلة للتصرف.

وشددت على أن هذه الاتفاقية هي محاولة للالتفاف على المقاطعة الأكاديمية الدولية للجامعات الإسرائيلية الموجودة في المستوطنات على أرض فلسطينية محتلة، ومحاولة لإعطاء الشرعية للاستيطان والذي يمثل أبشع اشكال الاحتلال.

وأكدت "فتح" أن اتفاقية نتنياهو فريدمان هي سرقة مكشوفة واستيلاء بقوة الاحتلال والغطرسة للأرض الفلسطينية، وهي لن تغير من الواقع القانوني شيئا، وشعبنا يرفضها رفضا قاطعا وسيقاومها بكل السبل المشروعة.

ودعت حركة "فتح" المجتمع الدولي إلى ادانت ورفض هذه الاتفاقية، التي تنتهك القانون الدولي وتضع عقبات جديدة أمام حل الدولتين، داعية أيضا الهيئات الأكاديمية في العالم إلى رفض الاتفاقية وعدم التعامل معها لأنها تخالف روح التعاون المبني على احترام القانون الدولي والقانون الإنساني وتكسر قانون الغاب وليس التعاون العلمي الذي يخدم البشرية جمعاء.

أخبار ذات صلة

النيابة العامة بغزة تُصدر بياناً مهماً بشأن الحملات المجتمعية بالفضاء الالكتروني

النيابة العامة بغزة تُصدر بياناً مهماً بشأن الحملات المجتمعية بالفضاء الالكتروني

انتربول فلسطين يتسلم مطلوب للنيابة العامة من الاردن

انتربول فلسطين يتسلم مطلوب للنيابة العامة من الاردن

الأوقاف بغزة تغلق ثلاثة مساجد بخانيونس بسبب ظهور إصابات بفيروس (كورونا)

الأوقاف بغزة تغلق ثلاثة مساجد بخانيونس بسبب ظهور إصابات بفيروس (كورونا)

اشتية يثمن الدعم الكوري للعديد من المشاريع التنموية والاستجابة للأولويات الوطنية

اشتية يثمن الدعم الكوري للعديد من المشاريع التنموية والاستجابة للأولويات الوطنية

حماس: أمريكا تدعم التطبيق التدريجي لمخطط الضم

حماس: أمريكا تدعم التطبيق التدريجي لمخطط الضم

اشتية: حريصون على إجراء الانتخابات لإعادة الوهج الديمقراطي لشعبنا ومؤسساته

اشتية: حريصون على إجراء الانتخابات لإعادة الوهج الديمقراطي لشعبنا ومؤسساته

الضابطة الجمركية: ضبط نحو 2 طن لحوم مجمدة غير صالحة للاستهلاك بقلقيلية

الضابطة الجمركية: ضبط نحو 2 طن لحوم مجمدة غير صالحة للاستهلاك بقلقيلية

الاقتصاد بغزة: أجرينا 302 جولة تفتيشية على المنشآت وفحوصات مخبرية لـ113 عينة

الاقتصاد بغزة: أجرينا 302 جولة تفتيشية على المنشآت وفحوصات مخبرية لـ113 عينة

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

اشتية يثمن الدعم الكوري للعديد من المشاريع التنموية والاستجابة للأولويات الوطنية

اشتية يثمن الدعم الكوري للعديد من المشاريع التنموية والاستجابة للأولويات الوطنية

الضابطة الجمركية: ضبط نحو 2 طن لحوم مجمدة غير صالحة للاستهلاك بقلقيلية

الضابطة الجمركية: ضبط نحو 2 طن لحوم مجمدة غير صالحة للاستهلاك بقلقيلية

الاقتصاد بغزة: أجرينا 302 جولة تفتيشية على المنشآت وفحوصات مخبرية لـ113 عينة

الاقتصاد بغزة: أجرينا 302 جولة تفتيشية على المنشآت وفحوصات مخبرية لـ113 عينة

انقلاب جرافة لجيش الاحتلال عند السياج الحدودي لقطاع غزة

انقلاب جرافة لجيش الاحتلال عند السياج الحدودي لقطاع غزة

دائرة شؤون المفاوضات: سياسات إدارة ترامب غير القانونية لن تعيد تعريف أحكام القانون الدولي

دائرة شؤون المفاوضات: سياسات إدارة ترامب غير القانونية لن تعيد تعريف أحكام القانون الدولي

عشراوي: إدارة ترامب تستبق الانتخابات الأمريكية بإضفاء الشرعية على ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية المحتلة

عشراوي: إدارة ترامب تستبق الانتخابات الأمريكية بإضفاء الشرعية على ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية المحتلة

فتح باب التسجيل للطلبة ورجال الأعمال والمواطنين الراغبين بالسفر إلى تركيا

فتح باب التسجيل للطلبة ورجال الأعمال والمواطنين الراغبين بالسفر إلى تركيا

محافظ جنين يصدر قراراً بإغلاق جزئي ببلدة سيلة الحارثية لمدة ثلاثة أيام

محافظ جنين يصدر قراراً بإغلاق جزئي ببلدة سيلة الحارثية لمدة ثلاثة أيام

منوعات

هاني شاكر يفاجئ جمهوره بدويتو مع أحمد سعد

هاني شاكر يفاجئ جمهوره بدويتو مع أحمد سعد

إصابة أمير شاهين في ذراعه بعد شهر من الزواج

إصابة أمير شاهين في ذراعه بعد شهر من الزواج

الموت يفجع النجم فادي صبيح

الموت يفجع النجم فادي صبيح

عاصي الرحباني في مقابلة نادرة تنشرها ريما.. هذا ما قاله عن سكّان أنطلياس

عاصي الرحباني في مقابلة نادرة تنشرها ريما.. هذا ما قاله عن سكّان أنطلياس

زبيدة ثروت تكشف وقوع نجم كرة القدم بيليه في حبها من النظرة الأولى

زبيدة ثروت تكشف وقوع نجم كرة القدم بيليه في حبها من النظرة الأولى

خلافات أحلام وراغب عادت... ولماذا تمنّت له &#34;نوماً عميقاً&#34;؟

خلافات أحلام وراغب عادت... ولماذا تمنّت له "نوماً عميقاً"؟

إليسا تحتفل بعيد ميلادها.. ورسالة مؤثّرة من أصالة

إليسا تحتفل بعيد ميلادها.. ورسالة مؤثّرة من أصالة

الظهور والتعليق الأول لسارة الكندري بعد خروجها من السجن

الظهور والتعليق الأول لسارة الكندري بعد خروجها من السجن

لجين وأسيل عمران تتبادلان الرسائل المؤثرة لهذه المناسبة

لجين وأسيل عمران تتبادلان الرسائل المؤثرة لهذه المناسبة

الكوميديا السعودية تودع هذا النجم

الكوميديا السعودية تودع هذا النجم

عربي

الصحة الأردنية: تسجيل 32 وفاة و3087 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة الأردنية: تسجيل 32 وفاة و3087 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

(كورونا) في تونس.. &#34;الوضع خطير جدا&#34; وتوقعات بتشديد القيود

(كورونا) في تونس.. "الوضع خطير جدا" وتوقعات بتشديد القيود

السيسي: كفى إيذاء لنا وتأدبوا بأدب النبي

السيسي: كفى إيذاء لنا وتأدبوا بأدب النبي

بعدة لغات.. شيخ الأزهر يُعلن إطلاق منصة عالمية للتعريف بالنبي محمد

بعدة لغات.. شيخ الأزهر يُعلن إطلاق منصة عالمية للتعريف بالنبي محمد