عربي

أمريكا تحذر من هجمات محتملة بصواريخ وطائرات مسيرة على السعودية

أمريكا تحذر من هجمات محتملة بصواريخ وطائرات مسيرة على السعودية
رام الله - دنيا الوطن
قالت السفارة الأمريكية في السعودية إنها تتعقب تقارير حول احتمال وقوع هجمات بطائرات مسيرة أو صواريخ على العاصمة السعودية الرياضة، موجهة تحذيرا لمواطنيها من التعرض للخطر.

ذكر ذلك الموقع الرسمي للسفارة الأمريكية في السعودية، اليوم الأربعاء، قائلاً: "نتابع تقارير عن صواريخ أو طائرات دون طيار محتملة قد تكون متجهة إلى الرياض اليوم 28 أكتوبر".

وتابعت: "يجب البقاء في حالة تأهب واتخاذ الاحتياطات اللازمة ومراجعة السفارة في أي ظروف طارئة".

وذكر بيان السفارة أن هناك عدة إجراءات يجب اتخاذها وأبرزها "البحث فورا عن ساتر في حال سماع صوت انفجار قوي أو صوت صفارات الإنذار".

وتابع: "أما إذا كنت في منزل أو مبنى، فانتقل إلى أدنى مستوى مع أقل عدد من الجدران الخارجية والنوافذ والفتحات"، كما دعت المواطنين الأمريكيين في المملكة لإغلاق الأبواب والجلوس بالقرب من جدار داخلي بعيدا عن أي نوافذ أو فتحات".

وأوضح بيان السفارة: "إذا كنت في الخارج، فابحث فورا عن ساتر في هيكل صلب، وإذا لم يكن ذلك ممكنا، استلق على الأرض وقم بتغطية رأسك بيديك".

ولفتت إلى أنه "حتى لو تم اعتراض الصاروخ أو الطائرة دون طيار، فإن سقوط الحطام يمثل خطرا كبيرا بعد الهجوم"، مضيفا: "لذلك يجب الابتعاد عن أي حطام، ومراقبة المصادر الإخبارية الرئيسية للحصول على إرشادات رسمية".

أخبار ذات صلة

بري: ليس وارداً بأن تفضي مفاوضات الترسيم للتطبيع.. والحكومة اللبنانية سترى النور قريباً

بري: ليس وارداً بأن تفضي مفاوضات الترسيم للتطبيع.. والحكومة اللبنانية سترى النور قريباً

الصحة الأردنية: تسجيل 32 وفاة و3087 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة الأردنية: تسجيل 32 وفاة و3087 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

(كورونا) في تونس.. &#34;الوضع خطير جدا&#34; وتوقعات بتشديد القيود

(كورونا) في تونس.. "الوضع خطير جدا" وتوقعات بتشديد القيود

(معاريف): الإمارات توقع اتفاقا مع إسرائيل لاستيراد نبيذ الجولان

(معاريف): الإمارات توقع اتفاقا مع إسرائيل لاستيراد نبيذ الجولان

السيسي: كفى إيذاء لنا وتأدبوا بأدب النبي

السيسي: كفى إيذاء لنا وتأدبوا بأدب النبي

بعدة لغات.. شيخ الأزهر يُعلن إطلاق منصة عالمية للتعريف بالنبي محمد

بعدة لغات.. شيخ الأزهر يُعلن إطلاق منصة عالمية للتعريف بالنبي محمد

ليبيا: حكومة الوفاق تكتشف أربع مقابر تضم 12 جثة جنوبي طرابلس

ليبيا: حكومة الوفاق تكتشف أربع مقابر تضم 12 جثة جنوبي طرابلس

قطر تجدد دعمها الكامل لليبيا وتدعو لتنفيذ مخرجات مؤتمر برلين

قطر تجدد دعمها الكامل لليبيا وتدعو لتنفيذ مخرجات مؤتمر برلين

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

اشتية يثمن الدعم الكوري للعديد من المشاريع التنموية والاستجابة للأولويات الوطنية

اشتية يثمن الدعم الكوري للعديد من المشاريع التنموية والاستجابة للأولويات الوطنية

الضابطة الجمركية: ضبط نحو 2 طن لحوم مجمدة غير صالحة للاستهلاك بقلقيلية

الضابطة الجمركية: ضبط نحو 2 طن لحوم مجمدة غير صالحة للاستهلاك بقلقيلية

الاقتصاد بغزة: أجرينا 302 جولة تفتيشية على المنشآت وفحوصات مخبرية لـ113 عينة

الاقتصاد بغزة: أجرينا 302 جولة تفتيشية على المنشآت وفحوصات مخبرية لـ113 عينة

انقلاب جرافة لجيش الاحتلال عند السياج الحدودي لقطاع غزة

انقلاب جرافة لجيش الاحتلال عند السياج الحدودي لقطاع غزة

دائرة شؤون المفاوضات: سياسات إدارة ترامب غير القانونية لن تعيد تعريف أحكام القانون الدولي

دائرة شؤون المفاوضات: سياسات إدارة ترامب غير القانونية لن تعيد تعريف أحكام القانون الدولي

عشراوي: إدارة ترامب تستبق الانتخابات الأمريكية بإضفاء الشرعية على ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية المحتلة

عشراوي: إدارة ترامب تستبق الانتخابات الأمريكية بإضفاء الشرعية على ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية المحتلة

فتح باب التسجيل للطلبة ورجال الأعمال والمواطنين الراغبين بالسفر إلى تركيا

فتح باب التسجيل للطلبة ورجال الأعمال والمواطنين الراغبين بالسفر إلى تركيا

محافظ جنين يصدر قراراً بإغلاق جزئي ببلدة سيلة الحارثية لمدة ثلاثة أيام

محافظ جنين يصدر قراراً بإغلاق جزئي ببلدة سيلة الحارثية لمدة ثلاثة أيام

منوعات

هاني شاكر يفاجئ جمهوره بدويتو مع أحمد سعد

هاني شاكر يفاجئ جمهوره بدويتو مع أحمد سعد

إصابة أمير شاهين في ذراعه بعد شهر من الزواج

إصابة أمير شاهين في ذراعه بعد شهر من الزواج

الموت يفجع النجم فادي صبيح

الموت يفجع النجم فادي صبيح

عاصي الرحباني في مقابلة نادرة تنشرها ريما.. هذا ما قاله عن سكّان أنطلياس

عاصي الرحباني في مقابلة نادرة تنشرها ريما.. هذا ما قاله عن سكّان أنطلياس

زبيدة ثروت تكشف وقوع نجم كرة القدم بيليه في حبها من النظرة الأولى

زبيدة ثروت تكشف وقوع نجم كرة القدم بيليه في حبها من النظرة الأولى

خلافات أحلام وراغب عادت... ولماذا تمنّت له &#34;نوماً عميقاً&#34;؟

خلافات أحلام وراغب عادت... ولماذا تمنّت له "نوماً عميقاً"؟

إليسا تحتفل بعيد ميلادها.. ورسالة مؤثّرة من أصالة

إليسا تحتفل بعيد ميلادها.. ورسالة مؤثّرة من أصالة

الظهور والتعليق الأول لسارة الكندري بعد خروجها من السجن

الظهور والتعليق الأول لسارة الكندري بعد خروجها من السجن

لجين وأسيل عمران تتبادلان الرسائل المؤثرة لهذه المناسبة

لجين وأسيل عمران تتبادلان الرسائل المؤثرة لهذه المناسبة

الكوميديا السعودية تودع هذا النجم

الكوميديا السعودية تودع هذا النجم

عربي

الصحة الأردنية: تسجيل 32 وفاة و3087 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة الأردنية: تسجيل 32 وفاة و3087 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

(كورونا) في تونس.. &#34;الوضع خطير جدا&#34; وتوقعات بتشديد القيود

(كورونا) في تونس.. "الوضع خطير جدا" وتوقعات بتشديد القيود

السيسي: كفى إيذاء لنا وتأدبوا بأدب النبي

السيسي: كفى إيذاء لنا وتأدبوا بأدب النبي

بعدة لغات.. شيخ الأزهر يُعلن إطلاق منصة عالمية للتعريف بالنبي محمد

بعدة لغات.. شيخ الأزهر يُعلن إطلاق منصة عالمية للتعريف بالنبي محمد