أمريكا تحذر من هجمات محتملة بصواريخ وطائرات مسيرة على السعودية

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رام الله - دنيا الوطن

قالت السفارة الأمريكية في السعودية إنها تتعقب تقارير حول احتمال وقوع هجمات بطائرات مسيرة أو صواريخ على العاصمة السعودية الرياضة، موجهة تحذيرا لمواطنيها من التعرض للخطر.



ذكر ذلك الموقع الرسمي للسفارة الأمريكية في السعودية، اليوم الأربعاء، قائلاً: "نتابع تقارير عن صواريخ أو طائرات دون طيار محتملة قد تكون متجهة إلى الرياض اليوم 28 أكتوبر".



وتابعت: "يجب البقاء في حالة تأهب واتخاذ الاحتياطات اللازمة ومراجعة السفارة في أي ظروف طارئة".



وذكر بيان السفارة أن هناك عدة إجراءات يجب اتخاذها وأبرزها "البحث فورا عن ساتر في حال سماع صوت انفجار قوي أو صوت صفارات الإنذار".



وتابع: "أما إذا كنت في منزل أو مبنى، فانتقل إلى أدنى مستوى مع أقل عدد من الجدران الخارجية والنوافذ والفتحات"، كما دعت المواطنين الأمريكيين في المملكة لإغلاق الأبواب والجلوس بالقرب من جدار داخلي بعيدا عن أي نوافذ أو فتحات".



وأوضح بيان السفارة: "إذا كنت في الخارج، فابحث فورا عن ساتر في هيكل صلب، وإذا لم يكن ذلك ممكنا، استلق على الأرض وقم بتغطية رأسك بيديك".



ولفتت إلى أنه "حتى لو تم اعتراض الصاروخ أو الطائرة دون طيار، فإن سقوط الحطام يمثل خطرا كبيرا بعد الهجوم"، مضيفا: "لذلك يجب الابتعاد عن أي حطام، ومراقبة المصادر الإخبارية الرئيسية للحصول على إرشادات رسمية".