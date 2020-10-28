انتربول فلسطين يتسلم مطلوب للنيابة العامة من الاردن



وقال العقيد لؤي ارزيقات، الناطق الاعلامي باسم الشرطة الفلسطينية: إنه وفي اطار متابعة القضايا المسجلة بحق مواطنين لاذو بالفرار خارج فلسطين بعد ارتكابهم جرائم، فقد تم استصدار تعميم دولي بحق احد المواطنين الصادر بحقه مذكرات قضائية ومتهم بقضية القتل العمد حصلت عام 2008 وتم القبض عليه وتسليمه عبر القنوات المختصة"، بحسب ما جاء على موقع الشرطة الفلسطينية الالكتروني.



وأكد ارزيقات، أنه تم التحفظ على المتهم تمهيداً لإحالته لجهات الاختصاص لاتخاد المقتضى القانوني بحقه أصولا.



ووجه ارزيقات تحذيرا لكل الفارين خارج البلاد بضرورة العودة وتسليم انفسهم لتسوية أوضاعهم.

رام الله - دنيا الوطنتسلم المكتب الوطني للانتربول في دولة فلسطين، اليوم الأربعاء، من الانتربول في الممكلة الاردنية الهاشمية، اليوم الأربعاء، مطلوباً فاراً من وجه العدالة وصادر بحقة مذكرات قضائية.