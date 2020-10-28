حماس: أمريكا تدعم التطبيق التدريجي لمخطط الضم

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رام الله - دنيا الوطن

أكد حازم قاسم، الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن إعلان سفير الولايات المتحدة لدى اسرائيل، عن رفع الحظر عن التعاون العلمي مع المستوطنات في الضفة الغربية، مشاركة فعلية من واشنطن في العدوان على شعبنا، ودعم للتطبيق التدريجي لمخطط الضم الاستعماري.



وقال قاسم: "إن المواقف الأمريكية والصهيونية تجاه ملف الاستيطان في الضفة الغربية، تؤكد حجم التضليل الذي مارسته الأطراف التي طبعت مع الاحتلال تحت دعاوى وقف مخطط الضم"، بحسب ما جاء على موقع حركة حماس الالكتروني.



ونوه إلى أن المواقف المتصاعدة من الولايات المتحدة ضد حقوق شعبنا ودعمها لمشاريع التوسع الاسرائيلية، تتطلب الإسراع في إنجاز ترتيب كامل للبيت الفلسطيني وتفعيل المقاومة الشعبية ميدانياً.