دولي

(كورونا) في العالم.. أكثر من 500 ألف إصابة في يوم واحد

(كورونا) في العالم.. أكثر من 500 ألف إصابة في يوم واحد
رام الله - دنيا الوطن
سجل أكثر من 500 ألف إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد في العالم يوم الثلاثاء، في حصيلة قياسية جديدة وفق تعداد لوكالة (فرانس برس) استنادا إلى معطيات السلطات الصحية.

وأحصيت في الإجمال 516 ألفا و898 إصابة جديدة و7723 وفاة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

ويفسر ارتفاع عدد الإصابات جزئيا بزيادة الفحوص منذ الموجة الوبائية الأولى في آذار/مارس ونيسان/ أبريل.

كما أظهر إحصاء لـ(رويترز) أن أكثر من 43.72 مليون أصيبوا بفيروس (كورونا) المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و161 ألفا و943 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في كانون الأول/ ديسمبر 2019.

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