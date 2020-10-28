اشتية: حريصون على إجراء الانتخابات لإعادة الوهج الديمقراطي لشعبنا ومؤسساته

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رام الله - دنيا الوطن

قال الدكتور محمد اشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني: "نبذل كل جهد من أجل إجراء الانتخابات، فالرئيس محمود عباس ونحن حريصون كل الحرص على اجرائها، لإعادة الوهج الديمقراطي لشعبنا ومؤسساته".



جاء ذلك خلال زيارته، اليوم الأربعاء، مقر الإدارة المالية المركزية العسكرية، بمدينة رام الله، حيث التقى بمديرها العام اللواء فضل زيدان، ومدراء الإدارات والافرع والنوع الاجتماعي فيها، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.



واستمع اشتية الى شرح مفصل عن سير عمل الإدارة المالية العسكرية، ودورها المساند والمكمل لتنظيم عمل المؤسسة الأمنية والذي شهد تطورا كبيرا على المستوى المهني والعملي.



وأشاد بجهد الإدارة والنقلة النوعية التي تشهدها في آلية عملها ودورها في إدارة المال العام، معتبرا انها القاسم المشترك للمؤسسة الأمنية.



كما قام رئيس الوزراء بجولة تفقدية الى مديرية داخلية رام الله والبيرة، حيث اطلع على سير عملها، واستمع الى عدد من المراجعين عن مدى رضاهم للخدمة التي تقدم لهم.