الصحة الأردنية: تسجيل 32 وفاة و3087 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

سجلت في الأردن، اليوم الأربعاء، 3087 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) جميعها محلية؛ ليصل العدد الإجمالي للحالات المؤكد إصابتها إلى 61942، وفق موجز إعلامي حول الفيروس صدر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة.





وارتفع إجمالي عدد الوفيات بين المصابين بالفيروس، وفق الموجز، إلى 700، بعد وفاة 32 مصابا، فيما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت الأربعاء للعلاج في المستشفيات المعتمدة 158 حالة، ليبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً 1266 حالة، بينما يخضع بقيّة المصابين للعزل المنزلي، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.





وأُجري 24497 فحصا مخبريا، ليصبح إجمالي عدد الفحوص 1783338 فحصاً.

رام الله - دنيا الوطن