الضابطة الجمركية: ضبط نحو 2 طن لحوم مجمدة غير صالحة للاستهلاك بقلقيلية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

ضبط جهاز الضابطة الجمركية في محافظة قلقيلية، بالتعاون مع جهات الاختصاص في مديريتي الاقتصاد الوطني والصحة، اليوم الأربعاء، (1974) كيلو لحوم مجمدة منتهية الصلاحية وتظهر عليها علامات التلف وتنبعث منها رائحة كريهة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.



وقال الجهاز في بيان أصدره، أن جهة الاختصاص قررت إتلاف الكمية المذكورة على الفور، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وأوضح أن عملية الضبط تمت أثناء قيام الجهاز بالجولات التفقدية والرقابية اليومية المشتركة مع جهات الاختصاص على المحال والأسواق التجارية في المحافظة؛ للتأكد من سلامة البضائع والسلع وتطبيق البروتوكولات الصحية المطلوبة للحد من انتشار فايروس (كورونا).