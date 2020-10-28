انقلاب جرافة لجيش الاحتلال عند السياج الحدودي لقطاع غزة

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد موقع (مفزاك درومي) الإسرائيلي، أن جرافة تابعة لجيش الاحتلال، انقلبت، مساء اليوم الأربعاء، بالقرب من السياج الحدود مع قطاع غزة.



وأشار الموقع، إلى أن الجرافة الاسرائيلية كانت تقوم بأعمال عند السياج الحدودي، قرب مستوطنة (رعيم) المحاذية لقطاع غزة.