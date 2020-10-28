عربي

(معاريف): الإمارات توقع اتفاقا مع إسرائيل لاستيراد نبيذ الجولان

(معاريف): الإمارات توقع اتفاقا مع إسرائيل لاستيراد نبيذ الجولان
رام الله - دنيا الوطن
ذكرت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن الإمارات وقعت اتفاقا مع شركة إسرائيلية تصنع النبيذ في هضبة الجولان السورية المحتلة بهدف استيراده.

ووفقا للصحيفة فإن تسويق هذا النبيذ المصنوع في مستوطنة كتسرين في الجولان المحتل، سيبدأ الأسبوع المقبل.

وستنفذ شركة (A&E) استيراد وتسويق هذا النبيذ، وسيتم في البداية تسويقه في دبي الأسبوع المقبل، وفي وقت لاحق في جميع أنحاء الإمارات.

وقال يائير شابيرا الرئيس التنفيذي لمصنع نبيذ مرتفعات الجولان: "نحن متحمسون لأن نكون مصنع الخمور الإسرائيلي الذي سيفتح البوابة ويعرف سكان وضيوف الإمارات في دبي بصناعة النبيذ الإسرائيلية"، وفقا لما ذكرته صحيفة "جيروزاليم بوست" مؤخرا.

واعتبر الرئيس التنفيذي أن "توقيع اتفاقية التوزيع مع A&E هو لحظة تاريخية مثيرة بشكل خاص لصناعة النبيذ الإسرائيلية".

ولأكثر من ثلاثة عقود، يقوم مصنع نبيذ مرتفعات الجولان بتصدير النبيذ إلى العديد من البلدان حول العالم. 

ويأتي هذا الاتفاق في الوقت الذي تتجه فيه دول في العالم، وخصوصا في دول الاتحاد الأوروبي، إلى مقاطعة منتجات المستوطنات في الأراضي المحتلة عام 1967، الجولان والضفة الغربية والقدس، من خلال إزالة هذه المنتجات، وبينها نبيذ مستوطنات الجولان والضفة الغربية، أو وضع علامات على الزجاجات تفيد بأنه مصنوع في المستوطنات غير الشرعية.

أخبار ذات صلة

الصحة الأردنية: تسجيل 32 وفاة و3087 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة الأردنية: تسجيل 32 وفاة و3087 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

(كورونا) في تونس.. &#34;الوضع خطير جدا&#34; وتوقعات بتشديد القيود

(كورونا) في تونس.. "الوضع خطير جدا" وتوقعات بتشديد القيود

السيسي: كفى إيذاء لنا وتأدبوا بأدب النبي

السيسي: كفى إيذاء لنا وتأدبوا بأدب النبي

بعدة لغات.. شيخ الأزهر يُعلن إطلاق منصة عالمية للتعريف بالنبي محمد

بعدة لغات.. شيخ الأزهر يُعلن إطلاق منصة عالمية للتعريف بالنبي محمد

ليبيا: حكومة الوفاق تكتشف أربع مقابر تضم 12 جثة جنوبي طرابلس

ليبيا: حكومة الوفاق تكتشف أربع مقابر تضم 12 جثة جنوبي طرابلس

قطر تجدد دعمها الكامل لليبيا وتدعو لتنفيذ مخرجات مؤتمر برلين

قطر تجدد دعمها الكامل لليبيا وتدعو لتنفيذ مخرجات مؤتمر برلين

التعاون الخليجي يجتمع لتعزيز الجهود المشتركة

التعاون الخليجي يجتمع لتعزيز الجهود المشتركة

خلال النصف الأول من 2021... السعودية تتجه لإلغاء نظام الكفالة للعاملين الأجانب

خلال النصف الأول من 2021... السعودية تتجه لإلغاء نظام الكفالة للعاملين الأجانب

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

الضابطة الجمركية: ضبط نحو 2 طن لحوم مجمدة غير صالحة للاستهلاك بقلقيلية

الضابطة الجمركية: ضبط نحو 2 طن لحوم مجمدة غير صالحة للاستهلاك بقلقيلية

انقلاب جرافة لجيش الاحتلال عند السياج الحدودي لقطاع غزة

انقلاب جرافة لجيش الاحتلال عند السياج الحدودي لقطاع غزة

عشراوي: إدارة ترامب تستبق الانتخابات الأمريكية بإضفاء الشرعية على ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية المحتلة

عشراوي: إدارة ترامب تستبق الانتخابات الأمريكية بإضفاء الشرعية على ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية المحتلة

فتح باب التسجيل للطلبة ورجال الأعمال والمواطنين الراغبين بالسفر إلى تركيا

فتح باب التسجيل للطلبة ورجال الأعمال والمواطنين الراغبين بالسفر إلى تركيا

طالع: تفاصيل الخارطة الوبائية لفيروس (كورونا) في قطاع غزة

طالع: تفاصيل الخارطة الوبائية لفيروس (كورونا) في قطاع غزة

رام الله: الأشغال الشاقة 7 سنوات لمدان بمحاولة اقتطاع جزء من الأراضي الفلسطينية

رام الله: الأشغال الشاقة 7 سنوات لمدان بمحاولة اقتطاع جزء من الأراضي الفلسطينية

اليابان تُؤكد على موقفها الداعم لفلسطين

اليابان تُؤكد على موقفها الداعم لفلسطين

الولايات المتحدة وإسرائيل تتفقان على رفع القيود عن اتفاقيات تعاون لتشمل مناطق بالضفة

الولايات المتحدة وإسرائيل تتفقان على رفع القيود عن اتفاقيات تعاون لتشمل مناطق بالضفة

منوعات

هاني شاكر يفاجئ جمهوره بدويتو مع أحمد سعد

هاني شاكر يفاجئ جمهوره بدويتو مع أحمد سعد

إصابة أمير شاهين في ذراعه بعد شهر من الزواج

إصابة أمير شاهين في ذراعه بعد شهر من الزواج

الموت يفجع النجم فادي صبيح

الموت يفجع النجم فادي صبيح

عاصي الرحباني في مقابلة نادرة تنشرها ريما.. هذا ما قاله عن سكّان أنطلياس

عاصي الرحباني في مقابلة نادرة تنشرها ريما.. هذا ما قاله عن سكّان أنطلياس

زبيدة ثروت تكشف وقوع نجم كرة القدم بيليه في حبها من النظرة الأولى

زبيدة ثروت تكشف وقوع نجم كرة القدم بيليه في حبها من النظرة الأولى

خلافات أحلام وراغب عادت... ولماذا تمنّت له &#34;نوماً عميقاً&#34;؟

خلافات أحلام وراغب عادت... ولماذا تمنّت له "نوماً عميقاً"؟

إليسا تحتفل بعيد ميلادها.. ورسالة مؤثّرة من أصالة

إليسا تحتفل بعيد ميلادها.. ورسالة مؤثّرة من أصالة

الظهور والتعليق الأول لسارة الكندري بعد خروجها من السجن

الظهور والتعليق الأول لسارة الكندري بعد خروجها من السجن

لجين وأسيل عمران تتبادلان الرسائل المؤثرة لهذه المناسبة

لجين وأسيل عمران تتبادلان الرسائل المؤثرة لهذه المناسبة

الكوميديا السعودية تودع هذا النجم

الكوميديا السعودية تودع هذا النجم

عربي

السيسي: كفى إيذاء لنا وتأدبوا بأدب النبي

السيسي: كفى إيذاء لنا وتأدبوا بأدب النبي

بعدة لغات.. شيخ الأزهر يُعلن إطلاق منصة عالمية للتعريف بالنبي محمد

بعدة لغات.. شيخ الأزهر يُعلن إطلاق منصة عالمية للتعريف بالنبي محمد

ليبيا: حكومة الوفاق تكتشف أربع مقابر تضم 12 جثة جنوبي طرابلس

ليبيا: حكومة الوفاق تكتشف أربع مقابر تضم 12 جثة جنوبي طرابلس

قطر تجدد دعمها الكامل لليبيا وتدعو لتنفيذ مخرجات مؤتمر برلين

قطر تجدد دعمها الكامل لليبيا وتدعو لتنفيذ مخرجات مؤتمر برلين