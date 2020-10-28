(معاريف): الإمارات توقع اتفاقا مع إسرائيل لاستيراد نبيذ الجولان

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رام الله - دنيا الوطن

ذكرت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن الإمارات وقعت اتفاقا مع شركة إسرائيلية تصنع النبيذ في هضبة الجولان السورية المحتلة بهدف استيراده.



ووفقا للصحيفة فإن تسويق هذا النبيذ المصنوع في مستوطنة كتسرين في الجولان المحتل، سيبدأ الأسبوع المقبل.



وستنفذ شركة (A&E) استيراد وتسويق هذا النبيذ، وسيتم في البداية تسويقه في دبي الأسبوع المقبل، وفي وقت لاحق في جميع أنحاء الإمارات.



وقال يائير شابيرا الرئيس التنفيذي لمصنع نبيذ مرتفعات الجولان: "نحن متحمسون لأن نكون مصنع الخمور الإسرائيلي الذي سيفتح البوابة ويعرف سكان وضيوف الإمارات في دبي بصناعة النبيذ الإسرائيلية"، وفقا لما ذكرته صحيفة "جيروزاليم بوست" مؤخرا.



واعتبر الرئيس التنفيذي أن "توقيع اتفاقية التوزيع مع A&E هو لحظة تاريخية مثيرة بشكل خاص لصناعة النبيذ الإسرائيلية".



ولأكثر من ثلاثة عقود، يقوم مصنع نبيذ مرتفعات الجولان بتصدير النبيذ إلى العديد من البلدان حول العالم.



ويأتي هذا الاتفاق في الوقت الذي تتجه فيه دول في العالم، وخصوصا في دول الاتحاد الأوروبي، إلى مقاطعة منتجات المستوطنات في الأراضي المحتلة عام 1967، الجولان والضفة الغربية والقدس، من خلال إزالة هذه المنتجات، وبينها نبيذ مستوطنات الجولان والضفة الغربية، أو وضع علامات على الزجاجات تفيد بأنه مصنوع في المستوطنات غير الشرعية.