الطاقة الإسرائيلية: اختتام الجزء الاول من مباحثات ترسيم الحدود البحرية مع لبنان

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت وزارة الطاقة الاسرائيلية، أن البعثة الخاصة بالمباحثات حول ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل لبنان، اختتمت الجزء الاول منها، والتي تجريها في قاعدة اليونيفيل في الناقورة مع البعثة اللبنانية، حيث استغرقت لمدة يومين.



وأشارت الوزارة الاسرائيلية، إلى انه من المنتظر عقد الجزء الثاني من جولة المحادثات الحالية غداً الخميس.