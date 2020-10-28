استعداداً لفصل الشتاء.. كهرباء غزة تصدر عدة تعليمات للمواطنين



ودعت الشركة، إلى إزالة أغصان الأشجار المنزلية التي قد يتسبب احتكاكها مع أسلاك الكهرباء بفعل الرياح، إلى حدوث تماس كهربائي، أو قد تتسبب في إعاقة دخول رافعات الشركة وآلياتها إلى أحد الشوارع للتعامل مع حالة طارئة محتملة خلال فصل الشتاء.



وشددت على ضرورة توعية الأطفال بمخاطر الكهرباء خارج وداخل المنزل، وتحذيرهم بضرورة الابتعاد عن أعمدة الكهرباء أو الإنارة الحديدية أو الأسلاك المتقطعة وعدم ملامستها مطلقا حفاظا على حياتهم.



وقالت: "يجب إبلاغ البلديات أو الجهات المختصة في الأحياء السكنية بالأماكن المحتملة لتجمع مياه الأمطار وخاصة تجمعات المياه القريبة من أعمدة الكهرباء وضرورة تسويتها ومعالجتها قبل الدخول الفعلي في فصل الشتاء لتدارك أي مخاطر قد تنتج عن ذلك"، مضيفة: "يجب الإبلاغ الفوري عن أي طوارئ أو حوادث أو مخالفات أو أعطال طارئة في الشبكة على الرقم 133 وعدم التهاون أو التردد في ذلك لأن الإبلاغ السريع والفوري قد يكون هو السبب الرئيسي في إنقاذ حياة أي إنسان أو منع حدوث أي كارثة لا قدر الله".



وتابعت الشركة بقولها: "ضرورة العمل قدر الإمكان على استبدال أجهزة التدفئة الحرارية التي تعمل بالكهرباء إلى تلك التي تعمل بالغاز الطبيعي واختيار الأجهزة الموفرة للطاقة لتخفيف الأعباء المالية والمساهمة في الحملة الوطنية لترشيد الاستهلاك، وتخفيف الأحمال خلال فصل الشتاء".



وتمنت الشركة، السلامة التامة للمواطنين، داعية إياهم للمساهمة الفاعلة في التوعية بمخاطر الكهرباء، وضرورة تعزيز ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة.



رام الله - دنيا الوطنأصدرت شركة توزيع الكهرباء في محافظات قطاع غزة، مساء اليوم الأربعاء، تعليمات ونصائح للمواطنين؛ للحفاظ على سلامتهم وذلك استعدادا لدخول فصل الشتاء.وأشارت الشركة في بيان لها، وصل "دنيا الوطن"، إلى أن من بين هذه النصائح، ضرورة التأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية داخل المنزل ومعاجلة أي خلل أو مشاكل كهربائية من خلال كهربائي متخصص، بالاضافة الى إغلاق أي فتحات أو شقوق في جدران أو سطح المنزل لمنع أي تسرب محتمل للمياه لشبكة الكهرباء المنزلية أو لطبلونات الكهرباء وكذلك لمنع تسرب التدفئة لخارج المنزل.وقالت الشركة في بيانها: "يجب تثبيت المواد التي قد تتطاير من فوق سطح المنزل بفعل الرياح خلال فصل الشتاء وخاصة المواد الحديدية مثل (ألواح الزينقو) والتي قد تتسبب في تعطل شبكة الكهرباء وانقطاع التيار وخطر التسبب في حرائق أو صعقات كهربائية خطيرة".