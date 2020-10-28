دولي

بايدن يتعهد بضمان أمن إسرائيل والسعي لتحقيق "حل الدولتين"

بايدن يتعهد بضمان أمن إسرائيل والسعي لتحقيق "حل الدولتين"
رام الله - دنيا الوطن
تعهد جو بايدن المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الامريكية، بالعمل مع إسرائيل لضمان قدرتها الدائمة على الدفاع عن نفسها والسعي لتحقيق السلام الدائم عن طريق حل الدولتين.

جاءت أقوال بايدن، في كلمة له في الذكرى الثانية للهجوم على كنيس "شجرة الحياة" في بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا، بحسب ما جاء على موقع (عكا).

وأظهر استطلاع للرأي مؤخرًا أن بايدن يحظى بتقدم ملحوظ أمام ترامب من حيث الدعم اليهودي، إذ يدعمه حوالي 75% من يهود أمريكا.

وعرض استطلاع آخر أنه قد يكون هناك انقسام عميق في الجالية اليهودية الأمريكية، حيث اختار اليهود الأرثوذكس بأغلبية ساحقة الزعيم الحالي، ترامب.

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