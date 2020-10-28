محافظ سلطة النقد يزور بنكي الإسكان والعربي في محافظة رام الله والبيرة





كما أثنى على دور البنوك الاردنية واستمرار دعمها للاقتصاد الفلسطيني جنبا الى جنب البنوك الفلسطينية، وخاصة في ظل الجائحة حيث ساهمت في صندوق وقفة عز وفي تقديم التمويل الى وزارة المالية للمساعدة في دفع رواتب موظفي القطاع العام.



وحث المحافظ جميع البنوك على الترويج لخدماتها الإلكترونية وتشجيع المواطنين على استخدامها لتقليل تواجدهم في الفروع، وتخفيض الرسوم والعمولات على جميع المعاملات التي تتم الكترونياً عبر أجهزة الهاتف أو أجهزة الكمبيوتر المحمول، وضرورة توفير بطاقة الصراف الآلي لجميع العملاء، وتعزيز الاعتماد على الصرافات الآلية.



وأضاف المحافظ أن سلطة النقد قامت مؤخراً بترخيص شركات خدمات الدفع والتي تقدم خدمة المحفظة الالكترونية بشكل أساسي، مما يعزز إتمام المعاملات الالكترونية دون استخدام النقد، كما وافقت لبعض المصارف على فتح الحسابات المصرفية عبر خدمة الانترنت، وتفعيل مراكز خدمات الجمهور الالكترونية ومعالجة جميع مشاكل المواطنين عبر تلك الوسائل، وهذا من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين والموظفين في الظروف التي نمر بها.







رام الله - دنيا الوطنقام محافظ سلطة النقد،عزام الشوا بزيارة إلى بنك الإسكان للتجارة والتمويل والبنك العربي في محافظة رام الله والبيرة، في بداية برنامج زيارات للمصارف سينفذه خلال الفترة القادمة، بهدف الاطلاع على سير العمل في ظل استمرار تفشي فيروس (كورونا) وإجراءات الوقاية التي تتخذها المصارف من أجل سلامة الموظفين والمواطنين.وكان في استقبال المحافظ طاقما الإدارة العليا في البنكين، يتقدمهم في بنك الإسكان السيد أسامة حرزالله المدير الإقليمي، وفي البنك العربي السيد جمال حوراني مدير منطقة فلسطين، وكان يرافق المحافظ عدد من المديرين التنفيذيين في سلطة النقد.وقدم المحافظ تهانيه للسيد أسامة حرزالله بمناسبة توليه منصب المدير الإقليمي لبنك الإسكان وتمنى له كل التوفيق والنجاح.واستمع المحافظ خلال الزيارتين إلى شرح مفصل عن العمل في المصارف خلال فترة الطوارئ والخدمات الالكترونية التي تقدمها البنوك وخاصة من خلال الصراف الآلي والخدمات المصرفية عبر الموبايل.وأعرب المحافظ عن ارتياحه من استمرار الخدمة المصرفية تحت كل الظروف حتى أثناء ذروة انتشار فيروس كورونا، وهو ما ينطوي على مخاطرة صحية عالية، لكن المصلحة العامة كانت تقتضي ذلك، وأثنى بشكل خاص على الموظفين والعاملين في المصارف من مختلف المستويات وتفهمهم لأهمية دورهم وعملهم في هذه الظروف الحرجة، وهو ما انعكس إيجابياً على المواطنين من مختلف الشرائح.