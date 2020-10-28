محافظ جنين يصدر قراراً بإغلاق جزئي ببلدة سيلة الحارثية لمدة ثلاثة أيام







كما سيتم التشديد على منع إقامة الأعراس والمناسبات وإغلاق قاعات الأفراح قطعيا وتحت طائلة المساءلة القانونية.

وبالنسبة للمحال التجارية والمنشآت، يكون عملها ما بين الساعة العاشرة صباحاً والخامسة مساءً، باستثناء الصيدليات والمخابز.

رام الله - دنيا الوطنقرر محافظ جنين، اللواء أكرم الرجوب، اليوم الأربعاء، إغلاقاً جزئياً في بلدة سيلة الحارثية.وقال في تصريح نشرته المحافظة عبر (فيسبوك): إنه بعد تقييم مستجدات الحالة الوبائية في بلدة سيلة الحارثية، ومع ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس (كورونا) في البلدة إلى 40 حالة، فقد تقرر إغلاق كافة المؤسسات والمرافق العامة لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من منتصف هذه الليلة ( ليلة الأربعاء/ الخميس) وحتى صباح يوم الأحد الموافق 2020/11/1.