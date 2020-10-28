محافظ جنين يصدر قراراً بإغلاق جزئي ببلدة سيلة الحارثية لمدة ثلاثة أيام
رام الله - دنيا الوطن
قرر محافظ جنين، اللواء أكرم الرجوب، اليوم الأربعاء، إغلاقاً جزئياً في بلدة سيلة الحارثية.
وقال في تصريح نشرته المحافظة عبر (فيسبوك): إنه بعد تقييم مستجدات الحالة الوبائية في بلدة سيلة الحارثية، ومع ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس (كورونا) في البلدة إلى 40 حالة، فقد تقرر إغلاق كافة المؤسسات والمرافق العامة لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من منتصف هذه الليلة ( ليلة الأربعاء/ الخميس) وحتى صباح يوم الأحد الموافق 2020/11/1.
قرر محافظ جنين، اللواء أكرم الرجوب، اليوم الأربعاء، إغلاقاً جزئياً في بلدة سيلة الحارثية.
وقال في تصريح نشرته المحافظة عبر (فيسبوك): إنه بعد تقييم مستجدات الحالة الوبائية في بلدة سيلة الحارثية، ومع ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس (كورونا) في البلدة إلى 40 حالة، فقد تقرر إغلاق كافة المؤسسات والمرافق العامة لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من منتصف هذه الليلة ( ليلة الأربعاء/ الخميس) وحتى صباح يوم الأحد الموافق 2020/11/1.
وبالنسبة للمحال التجارية والمنشآت، يكون عملها ما بين الساعة العاشرة صباحاً والخامسة مساءً، باستثناء الصيدليات والمخابز.
كما سيتم التشديد على منع إقامة الأعراس والمناسبات وإغلاق قاعات الأفراح قطعيا وتحت طائلة المساءلة القانونية.
كما سيتم التشديد على منع إقامة الأعراس والمناسبات وإغلاق قاعات الأفراح قطعيا وتحت طائلة المساءلة القانونية.
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