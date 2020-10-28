جوال تُجدد رعايتها للرياضة الفلسطينية للعام 12 على التوالي





رام الله - دنيا الوطنجددت شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية (جوال) رعايتها للرياضة الفلسطينية، بمقر الشركة في قطاع غزة صباح اليوم، وبحضور مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة نائب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة الطائرة عبد السلام هنية، ومدير عام إقليم غزة في شركة (جوال) عمر شمالي وعدد من الصحافة، بنصف مليون شيقل، خلال فعالية توقيع رعاية دوري جوال لكرة الطائرة للعام 2020-2021.ويأتي توقيع هذه الاتفاقية من منطلق رؤية جوال في تطوير ودعم القطاع الرياضي بكل مكوناته وأشكاله في الضفة الغربية وقطاع غزة، كونها الشركة رقم 1 في دعم المجتمع المحلي وقطاعاته، كما تندرج هذه الاتفاقية ضمن خطة جوال السنوية في دعم ورعاية الرياضة التي من خلالها احتضنت العديد من الفعاليات والأنشطة والنجاحات الرياضية على مر السنوات السابقة والتي دوى صداها في الملاعب المحلية والدولية كرسالة قوية للشباب الفلسطيني ينطلق بها أمام العالم.وأكد مدير عام إقليم غزة في شركة جوال عمر شمالي، أهمية دعم القطاع الرياضي بكل مكوناته من القطاع الخاص، وتوقيع جوال اتفاقية الرعاية هو استكمال للخطوات التي بدأتها لدعم الرياضة خصوصا كرة الطائرة ضمن شراكة استراتيجية مع اتحاد كرة الطائرة الفلسطيني من أجل تطوير وزيادة انتشار اللعبة محلياً ودولياً.وأضاف شمالي" إن جوال من خلال خطتها الرياضية لهذا العام، ستستكمل رعاية العديد من الاتحادات والدوريات الرياضية، إضافة إلى تنفيذها رعايات تجهيز صالات رياضية مثل "صالة سعد صايل، صالة يوسف النجار"، ورعاية ما يزيد عن 15 نادٍ رياضي، وكل هذا ينطلق من باب مسؤوليتها المجتمعية تجاه الرياضة الفلسطينية".ويذكر أن شركة جوال كانت قد أطلقت حملة جوال رقم #1 والتي أكدت خلالها على انها ستبقى تقدم كل جديد في كافة المجالات التي تكون جزءا منها في المجتمع الفلسطيني وفئاته، كما تقدم دعمها المستمر لعدد كبير من الرياضات الفلسطينية وأنشطتها المختلفة، أهمها كرة القدم إذ ترعى المنتخب الوطني " الفدائي" في مشاركاته وبطولاته، والمنتخب الوطني لكرة السلة، بالإضافة لرعايتها دوريات جوال لكرة الطائرة، كرة السلة، كرة اليد، الطائرة جلوس، بطولة فلسطين المركزية للكاراتيه وكرة الطاولة، وأيضاً تجهيز البنى التحتية لعدد كبير من المنشآت والملاعب الرياضية.وقال نائب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة الطائرة عبد السلام هنية: "تم التوقيع مع شركة جوال لرعاية الموسم الرياضي 2021، لكافة الاتحادات الرياضية، ورعاية ما يزيد عن 15 نادياً رياضياً وصالتين رياضيتين، بمبلغ أكثر من نصف مليون شيكل".وتابع هنية: "هذه الرعاية سنوية، مستمرة على مدار أكثر من 12 عام، وتعتبر هذه الرعاية الشريان الأساسي للأندية الرياضية، ونتوجه بالشكر والتقدير للشركة الفلسطينية (جوال)، حيث طالبنا الشركة بتخفيض بعض الأسعار بالدقائق المجانية، للوصول الأكثر لمواطنينا في ظل الأزمة الاقتصاية الصعبة التي يعيشها القطاع، متمنيين موسم رياضي مميز".