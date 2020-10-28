طالع: تفاصيل الخارطة الوبائية لفيروس (كورونا) في قطاع غزة

غزة - دنيا الوطننشرت وزارة الصحة، بغزة، اليوم الأربعاء، تحديث الخارطة الوبائية لمصابي فيروس (كورونا) في محافظات القطاع.وكانت الصحة، أعلنت صباح اليوم، عن تسجيل 100 إصابة، و74 حالة تعافٍ جديدة من فيروس (كورونا) في قطاع غزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأشارت إلى أن إجمالي تراكمي للمصابين منذ آذار/ مارس الماضي بلغ 5893 إصابة.