رام الله: الأشغال الشاقة 7 سنوات لمدان بمحاولة اقتطاع جزء من الأراضي الفلسطينية





وكانت جلسة المحاكمة، برئاسة القاضي بشير عوض، وعضوية القاضي رامز مصلح، والقاضي أمجد شعار، وذلك سنداً لأحكام المادة 1/1 من القرار بقانون رقم 20 لسنة 2014 المعدلة للمادة 114 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.



وجاء هذا الحكم، استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة، لؤي شريتح، وذلك بعد أن قامت نيابة رام الله بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة، بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً.



رام الله - دنيا الوطنأصدرت محكمة بداية رام الله، حكماً بإدانة المتهم (و، ع) بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات،عن تهمة محاولة اقتطاع جزء من الأراضي الفلسطينية، لضمها لدولة أجنبية.