الولايات المتحدة وإسرائيل تتفقان على رفع القيود عن اتفاقيات تعاون لتشمل مناطق بالضفة

قال الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء: إنه سيتم رفع القيود الجغرافية عن ثلاث اتفاقيات تعاون مع إسرائيل، بحيث يمكن استخدام الأموال أيضًا في مشاريع في مناطق مستوطنات الضفة والجولان.

من جهته، قال السفير الأمريكي في إسرائيل، ديفيد فريدمان: إن إدارة ترامب لم تعد تعتبر الاستيطان الإسرائيلي في الضفة انتهاكًا للقانون الدولي، و"نحن نصحح خطأ قديمًا"، وفق تعبيره.





في السياق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: "مخطئ وسيفشل من ينكر الارتباط بين شعب إسرائيل وأرض إسرائيل، لأننا مصممون على الاستمرار في تطوير حياتنا في وطننا ولن يتم اقتلاعنا من هنا مرة أخرى"، وفق زعمه.





وفي تعليق السلطة الفلسطينية، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة: إن إقدام الادارة الاميركية على رفع الحظر عن التمويل الأميركي لمشروعات البحث العلمي الإسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 "هي سابقة خطيرة مدانة ومرفوضة، ولا يمكن السكوت عنها".



وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): إن هذه الخطوة هي بمثابة مشاركة أميركية فعلية في احتلال الأراضي الفلسطينية،





رام الله - دنيا الوطن