الخليل: مستوطن يدعس مواطناً شرق يطا

أرشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أصيب مواطن ظهر اليوم الأربعاء، برضوض، جراء دعسه من قبل مستوطن في قرية رفاعية شرق يطا، جنوب الخليل.



وأفاد منسق لجان الحماية والصمود، فؤاد العمور، بأن مستوطناً دعس المواطن جبريل أحمد لعمور (41 عاما) من قرية الرفاعية القريبة من خط (60)، ما أدى إلى إصابته برضوض وكدمات، فيما أصيب حصانه بكسور، وتحطمت العربة التي يجرها، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).