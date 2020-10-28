الجامعة الإسلامية: لم يجر أخذ عينات لفحص فيروس (كورونا) داخل الحرم الجامعي





وقالت الجامعة: إنها تتلقى مثل باقي الجامعات من الجهات المختصة، أسماء الطلبة المصابين داخل مناطقهم، وكذلك المخالطين؛ وذلك بهدف عدم السماح لهم بدخول الجامعة.



وأكدت الجامعة، أنها تتخذ كل الإجراءات الصحية الكفيلة بالحفاظ على سلامة الطلبة والمجتمع.

رام الله - دنيا الوطنأكدت الجامعة الإسلامية، بغزة، اليوم الأربعاء، بأنه لم يجر أخذ عينات لفحص فيروس (كورونا) داخل الحرم الجامعي، نافية وجود أية إصابات داخله.وأكدت الجامعة في بيان مقتضب، نشرته عبر صفحتها على (فيسبوك)، أنه لم يجرِ أخذ أية عينات من داخل الحرم الجامعي، نافية حدوث أية إصابات داخل الحرم الجامعي.