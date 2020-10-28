قوات الاحتلال تدمر شبكات المياه المغذية لـ 22 تجمعاً سكنياً بمسافر يطا

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رام الله - دنيا الوطن

دمرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، شبكات المياه التي تغذي 22 تجمعاً سكانياً، بمسافر يطا جنوب الخليل.



وأشار منسق اللجان الشعبية والوطنية جنوب الخليل، راتب الجبور، الى ان قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها القمعية والتدميرية لممتلكات المواطنين من هدم المساكن، ومطاردة رعاة الاغنام ومنعهم من استصلاح اراضيهم، وتدمير الخلايا الشمسية، واقتلاع شبكات المياه للمرة الثالثة خلال هذا العام والعام الماضي بهدف تدمير كل مقومات الحياة والصمود في المنطقة بهدف دفع المواطنين على التهجير القصري، لصالح التوسع الاستيطاني، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).