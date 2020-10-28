شؤون فلسطينية

فلسطين: 450 إصابة وسبع وفيات جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

فلسطين: 450 إصابة وسبع وفيات جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت فلسطين، اليوم الأربعاء، 450 إصابة، وسبع وفيات جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19)، خلال 24 ساعة الماضية.

وأعلنت وزيرة الصحة، د. مي الكيلة، أن نسبة التعافي من الفيروس بلغت 88.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.6 %، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

وأضافت في التقرير اليومي للحالة الوبائية للفيروس في فلسطين، اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل سبع وفيات في الضفة الغربية (مواطن 55 عاماً من العبيدية، مواطنة 45 عاماً من بيت لحم، مواطن 77 عاماً من ترمسعيا ومواطنة 66 عاماً من جلجلية بمحافظة رام الله والبيرة، مواطنة 70 عاماً من مخيم بلاطة بنابلس، مواطنة 60 عاماً من جنين، مواطن 76 عاماً من طولكرم)، إضافة إلى حالة وفاة في مدينة القدس.

وفيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت 467 حالة في الضفة الغربية (74 الخليل، 2 سلفيت، 90 نابلس، 72 طولكرم، 65 رام الله والبيرة، 47 قلقيلية، 35 جنين، 77 ضواحي القدس، 5 طوباس)، إضافة إلى 71 حالة تعافٍ في مدينة القدس، و74 حالة في قطاع غزة.

وأضافت أن الإصابات الجديدة، توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (44)، محافظة نابلس (98)، محافظة بيت لحم (39)، محافظة قلقيلية (2)، محافظة رام الله والبيرة (32)، جنين (35)، أريحا والأغوار (18)، سلفيت (10)، طولكرم (27)، طوباس (4)، قطاع غزة (100)، ضواحي القدس (11)، مدينة القدس (30).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 40 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم ستة مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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