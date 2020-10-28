"المالية" تُعلن آلية صرف رواتب الموظفين عن شهر سبتمبر المقرر الأحد
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، آلية صرف رواتب الموظفين عن شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، المقرر الأحد المقبل.
أعلنت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، آلية صرف رواتب الموظفين عن شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، المقرر الأحد المقبل.
وقالت في بيا ن لها: إنه سيتم صرف 50% من راتب شهر أيلول/سبتمبر، لجميع موظفي الدولة يوم الأحد الموافق 01/11/2020.
وأضافت: أنه سيتم صرف راتب كامل لمن رواتبهم أقل من 1750 شيكلاً، وصرف 50% من الراتب لمن رواتبهم أكثر من 1750 شيكلاً.
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