تفاصيل رسائل من السنوار لـ 5000 من الشخصيات العامة والوجهاء والمخاتير ورموز المجتمع المدني

وقال السنوار في رسالته: إن حركة حماس تدرك حجم المخاطر والتهديدات التي تعصف بالقضية الفلسطينية، ومن أجل التصدي لها تسعى لحشد كل طاقات وقوى شعبنا لمواجهة مشاريع (صفقة القرن) والضم والتطبيع.



وتضمنت الرسالة تفاصيل مهمة عن مسار الحوار الوطني، والخطوات التي تمت حتى تاريخه على صعيد اللقاءات بين الفصائل الفلسطينية في إطار الحوار الشامل.



ودعا السنوار الشخصيات والوجهاء إلى دعم جهود الوحدة الوطنية وإسنادها من خلال مواقعهم المؤثرة في المجتمع، مؤكداً أن المرحلة المقبلة، ستشهد مزيداً من اللقاءات على المستوى الوطني للبناء على ما تم في المسارات المختلفة، وهو ما يتطلب تضافر الجهود الوطنية والشعبية كافة.



وفي ختام الرسالة، أكد السنوار، أن قيادة الحركة، ستبقى في قلب كل جهد وموقف فلسطيني وطني يرفض ويقاوم خطط ومؤامرات الضم والتطبيع، و"ستبقى حركة حماس عوناً وسنداً لكل من يريد التسلح بمواقفها تجاه العدو".

رام الله - دنيا الوطنخاطب رئيس حركة (حماس) في قطاع غزة، يحيى السنوار، 5000 من الشخصيات العامة والوجهاء؛ لتعزيز الوحدة الوطنية.وقالت الحركة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن السنوار وجه رسائل لـ 5000 من الشخصيات العامة والوجهاء والمخاتير ورموز المجتمع المدني والكوادر النسوية البارزة والكتاب والمثقفين، وذلك لإطلاعهم على تطورات مسار الحوار الوطني.وأكد رئيس الحركة بقطاع غزة في رسالته، أن موقف حركة حماس الدائم ينطلق من رؤيتها الثابتة بضرورة توحيد البيت الفلسطيني، وهي تعتبر تحقيق الوحدة الوطنية، هدفاً استراتيجياً لم تألُ جهداً في سبيل إنجازه.